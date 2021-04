Hochtief-Mutter steigt ins Rennen um Italiens Autobahnen ein

Mailand (Reuters) - Die spanische Hochtief-Mutter ACS will sich einem Insider zufolge einen Anteil an den Maut-Autobahnen in Italien sichern.

ACS habe in einem Schreiben an den Autobahn-Betreiber Atlantia Interesse an der Übernahme eines "signifikanten Teils" des Streckennetzes signalisiert, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Donnerstag. ACS bewerte dabei das gesamte Autobahnnetz des italienischen Konzerns dem Atlantia-Investor TCI zufolge mit bis zu zehn Milliarden Euro. Die Offerte liege damit deutlich über einem anderen Angebot. Auch die Staatsbank CDP will mit Partnern das Netz übernehmen. ACS wollte sich nicht äußern. ACS und Atlantia sind auch an Hochtief beteiligt. Die Spanier kontrollieren knapp über 50 Prozent der Anteile, Atlantia kommt auf rund 18 Prozent.