IBM vs. Kyndryl – welche Aktie ist der bessere Kauf?

IBM hat Kyndryl im November letzten Jahres ausgegliedert.

IMB-Investoren von Big Blue wollten Kyndryl loswerden.

IBM könnte ohne Kyndryl ein stabileres Wachstum erzielen, aber Kyndryl ist auch als eigenständige Investition stark unterbewertet.

Im vergangenen November schloss IBM (WKN: 851399) die Abspaltung von Kyndryl (WKN: A3C5GK) ab, dem Segment für verwaltete Infrastrukturdienste seines Segments Global Technology Services. Jeder IBM-Aktionär erhielt eine neue Kyndryl-Aktie für je fünf IBM-Aktien, die er besaß.

IBM behielt nach der Abspaltung noch 20 % der ausstehenden Kyndryl-Aktien, plant aber, diesen Anteil noch in diesem Jahr vollständig zu verkaufen. Vermutlich würde die Abspaltung IBM in die Lage versetzen, sich von seinem am langsamsten wachsenden Legacy-Geschäft zu trennen, um sich auf den Ausbau seiner wachstumsstärkeren Geschäftsbereiche Hybrid Cloud und KI zu konzentrieren.

Die Aktie von Kyndryl eröffnete am 3. November bei 31,50 US-Dollar, wird aber inzwischen bei etwa 17 US-Dollar gehandelt. Im gleichen Zeitraum legte die IBM-Aktie um etwa 4 % zu. Diese Abweichung war nicht überraschend, da IBM die Abspaltung als eine Möglichkeit darstellte, sich von seinen schwächsten Geschäftsbereichen zu trennen und in vielversprechendere Märkte zu investieren.

Aber überschätzen die Anleger das Potenzial von IBM für einen Turnaround, während sie andererseits Kyndryls Potenzial unterschätzen? Werfen wir doch mal einen neuen Blick auf beide Unternehmen, um diese Frage zu beantworten.

Arvind Krishna, der ehemalige Cloud-Chef von IBM, wurde 2020 als Nachfolger von Ginni Rometty CEO von IBM. Krishna konzentrierte sich auf den Ausbau von Red Hat (das IBM 2019 für 34 Mrd. US-Dollar übernahm) als Grundlage für sein Hybrid-Cloud- und KI-Geschäft. Dann orchestrierte er die Abspaltung von Kyndryl, um diese Transformation zu beschleunigen.

In den vergangenen Jahrzehnten half IBM großen Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Rechenzentren vor Ort. Dieser Markt wurde jedoch durch öffentliche Cloud-Infrastrukturplattformen - wie Amazon Web Services (AWS) von Amazon und Azure von Microsoft - auf den Kopf gestellt, die Unternehmen den Zugriff auf Datenspeicher- und Computing-Dienste von überall aus ermöglichen.

Das Versäumnis von IBM, mit Amazon und Microsoft Schritt zu halten, sowie das schleppende Wachstum seiner alten IT-Dienstleistungs-, Software- und Hardwaresegmente haben dazu geführt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens in den letzten zehn Jahren stagnierte. Krishna ist jedoch der Meinung, dass IBM immer noch wachsen kann, indem es mehr hybride Cloud-Services anbietet. Bei denen werden Daten verarbeitet, die zwischen privaten und öffentlichen Clouds fließen.

Durch die Nutzung der Open-Source-Software von Red Hat plant das Unternehmen, KI-gestützte Hybrid-Cloud-Services anzubieten, die mit AWS, Azure und anderen öffentlichen Cloud-Plattformen kompatibel sind. IBM geht davon aus, dass die flexible Transformation dem Unternehmen von 2022 bis 2024 ein jährliches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich und einen jährlichen freien Cashflow (FCF) im hohen einstelligen Bereich ermöglichen wird.

Allerdings könnte IBM auch seine Dividende kürzen, die derzeit eine hohe Forward-Rendite von 4,9 % aufweist, um mehr Mittel für diese Expansion freizusetzen. In diesem Fall würde IBM seinen Status als Dividendenaristokrat im S&P 500 verlieren.

Kyndryl betreut über 4.000 Kunden, darunter die Hälfte der Fortune 500, und ist mit rund 90.000 Mitarbeitern in 63 Ländern tätig.

Für sich genommen sehen die Wachstumsraten von Kyndryl düster aus. Der Umsatz des Unternehmens sank 2019 um 7 %, ging 2020 um 5 % zurück, da die Pandemie große Unternehmen in Mitleidenschaft zog, und sank in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 um weitere 2 % im Vergleich zum Vorjahr. Außerdem war das Unternehmen in allen drei Zeiträumen unrentabel - auf Pro-forma-Basis, d. h. nach Abzug der Abspaltungskosten, wurde jedoch ein geringer Gewinn erzielt.

Die meisten IBM-Investoren sahen sich diese Zahlen an. Ihnen wurde bewusst, warum Big Blue das angeschlagene Geschäft so eifrig veräußern wollte, und verkauften sofort ihre Kyndryl-Aktien. Kyndryl geht jedoch davon aus, dass sich durch die Abspaltung der gesamte adressierbare Markt (TAM) bis 2024 von 240 Mrd. US-Dollar auf 510 Mrd. US-Dollar mehr als verdoppeln wird. Das Unternehmen ist nicht mehr an IBM gebunden und kann neue Geschäfte mit den direkten Konkurrenten von Big Blue tätigen.

Kyndryl ist nach wie vor der größte Anbieter von verwalteten Infrastruktur- und Implementierungsdiensten und erwirtschaftet etwa doppelt so viel Umsatz wie sein Hauptkonkurrent DXC Technology. Ohne die Behinderung durch IBM könnte Kyndryl diese Position als Marktführer nutzen, um aggressiv zu expandieren und seinen Umsatz wieder zu steigern.

Kyndryl wird von Martin Schroeter geleitet, der zuvor mehr als ein Jahrzehnt bei IBM tätig war. Einige Investoren könnten Schroeters Erfahrung als beruhigend empfinden, aber Kyndryl könnte einen Außenstehenden mit frischen Ideen brauchen, um sein massives Geschäft umzukrempeln. Außerdem zahlt Kyndryl noch keine Dividende, da das Unternehmen in den vergangenen Jahren nur einen niedrigen einstelligen Prozentsatz des FCF von IBM erwirtschaftete.

Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz von IBM im Jahr 2022 um 15 % zurückgehen wird, da die Veräußerung von Kyndryl abgeschlossen ist. Für 2023 erwarten sie jedoch einen Umsatzanstieg von 4 %, da das rationalisierte Geschäft allmählich wieder wächst. Sie gehen jedoch davon aus, dass der Umsatz von Kyndryl sowohl 2022 als auch 2023 weiter zurückgehen wird, da das Unternehmen versucht, sein Geschäft zu stabilisieren und neue Kunden zu gewinnen.

Die IBM-Aktie wird zum 16-Fachen des Gewinns und dem 2-Fachen des Umsatzes für das Geschäftsjahr 2022 gehandelt. Diese niedrigen Bewertungen könnten das Abwärtspotenzial des Unternehmens bei der schrittweisen Umstrukturierung seines Geschäfts begrenzen. Kyndryl kann noch nicht nach seinen Gewinnen bewertet werden, aber die Aktie sieht mit dem 0,2-Fachen des Umsatzes 2022 spottbillig aus.

Ich bin der Meinung, dass IBM aufgrund seiner Rentabilität, seiner Dividenden und seiner klareren Zukunftspläne im Moment ein besserer Kauf ist als Kyndryl. Wenn Kyndryl tatsächlich mehr Kunden gewinnen kann, indem es sich aus dem IBM-Ökosystem herauslöst, könnte das Unternehmen derzeit stark unterbewertet sein. Allerdings sollten Anleger die Aktie erst dann kaufen, wenn sie in den kommenden Gewinnberichten tatsächlich Wachstum sehen.

