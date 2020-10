IDEMIA wird seine Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2020 Investoren am 2. November 2020 vorlegen

IDEMIA, der weltweit Führende Anbieter im Bereich „Augmented Identity‟, kündigte heute die Präsentation seiner Finanzergebnisse des 3. Quartals 2020 für Investoren am Montag, den 2. November 2020 an.

Pierre Barrial (President & CEO) und Laurent Lemaire (CFO) werden um 16:00 Uhr (4:00 p.m. CET / 3:00 p.m. Londoner Zeit / 10:00 a.m. New Yorker Zeit) die Finanzergebnisse vorstellen und am selben Tag Fragen beantworten.

Mehr dazu auf: https://investors.idemia.com/

Über IDEMIA

IDEMIA, der weltweit führende Anbieter im Bereich „Augmented Identity‟, stellt eine vertrauenswürdige Umgebung bereit, in der Bürger und Verbraucher gleichermaßen in der Lage sind, ihre täglichen wichtigen Aktivitäten (wie z. B. Bezahlen, Vernetzen und Reisen) sowohl in der physischen als auch in der digitalen Welt auszuführen.

Die Sicherung unserer Identität ist in der Welt, in der wir heute leben, von allergrößter Bedeutung. Mit unserem entschiedenen Eintreten für „Augmented Identity‟, eine Identität, die für Privatsphäre und Vertrauen sorgt und sichere, authentifizierte und verifizierbare Transaktionen gewährleistet, definieren wir die Art und Weise neu, wie wir denken, wie wir produzieren und wie wir eines der wichtigsten Güter – unsere Identität – für Personen oder Objekte nutzen und schützen, und zwar immer und überall dort, wo es um Sicherheit geht. Wir stellen „Augmented Identity‟ für internationale Kunden aus den Sektoren Finanzen, Telekommunikation, Identitätsdienste, öffentliche Sicherheit und IoT bereit.

Mit fast 15.000 Mitarbeitern in der ganzen Welt, bedient IDEMIA Kunden in 180 Ländern.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.idemia.com / folgen Sie @IDEMIAGroup auf Twitter

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201027005972/de/

Presse:



Hanna Sebbah

idemia@havas.com



+33 (0) 6 63 73 30 30