Indiens Zentralbank senkt Zinsen erneut

Bangalore (Reuters) - In Indien reagiert die Notenbank mit einer weiteren Zinssenkung auf die Corona-Krise.

Sie setzte ihren Leitzins am Freitag in einer Krisensitzung um 40 Basispunkte auf 4,0 Prozent herunter. Es ist bereits die zweite Reduzierung in diesem Jahr. Damit sollen die Folgen der anhaltenden landesweiten Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie gelindert werden. "Die Zinssenkung wird sich kurzfristig nur begrenzt auswirken", sagte Anlagestratege Naveen Kulkarni vom Wertpapierhändler Axis Securities. "Aber sie ist hilfreich, um das Wirtschaftswachstum auf längere Sicht anzukurbeln."