Innovative Industrial Properties: Top-Growth- und Dividenden-Aktie noch günstig zu haben!

Innovative Industrial Properties ist eine Top-Aktie, die Growth und Dividende vereint. Als Real Estate Investment Trust steht eine wachsende Ausschüttungssumme je Aktie zum einen im Fokus, zum anderen versprechen auch der Cannabis-Markt und ein vergleichsweise kleines Portfolio von Immobilien jede Menge Wachstum.

Die Aktie von Innovative Industrial Properties konnte in der letzten Woche um ca. 6 % zulegen. Falls du glaubst, dass die Phase des Discounts damit vorbei ist, irrst du. Weiterhin ist diese Top-Growth- und Top-Dividendenaktie nämlich noch preiswert.

Innovative Industrial Properties: Growth & Dividende in Top-Form!

Zwar notiert Innovative Industrial Properties jetzt wieder oberhalb der Marke von 200 US-Dollar mit einem Aktienkurs von 204,55 US-Dollar. Aber die Bewertung ist weiterhin sehr preiswert. Gemessen an einer jetzt ausgezahlten Dividende von 1,75 US-Dollar je Aktie liegt die Dividendenrendite bei 3,42 %. Witziger Fun-Fact: Die Dividende ist nicht nur um 0,25 US-Dollar je Aktie im Vergleich zu vorher gestiegen. Nein, sondern das Wachstum ist sogar höher als die erste, initiale Dividende, die bei 0,15 US-Dollar je Aktie gelegen hat.

Aber das ist nicht alles: Mit einem Dividendenwachstum von zuletzt 16,7 % im Quartalsvergleich unterstreicht der Cannabis-REIT, welches Potenzial in ihm steckt. Auch ein Kurs-FFO-Verhältnis von momentan unter 28 auf Basis des vierten Quartals legt eine günstige fundamentale Bewertung nahe. Diese Dividendenwachstumsaktie ist jedenfalls alles andere als zu teuer für ihr deutlich zweistelliges Wachstumspotenzial.

Innovative Industrial Properties besitzt zumindest in der Theorie ein unbegrenztes Wachstumspotenzial. Der Cannabis-REIT kann zumindest konsequent in weitere Immobilien investieren und hat das in den vergangenen Jahren auch sukzessive getan. Wenn das Portfolio auf 200, 300 oder 500 verschiedene Immobilien steigt, dürfte der Wachstumskurs haltbar sein. Das führt zu einer wachsenden Dividende und zu immer mehr Funds from Operations je Aktie und war das Fundament, das aus dieser Aktie mehr als einen Ver-10-Facher gemacht hat.

Schon jetzt eine attraktive Dividendenaktie!

Wir können im Moment sagen: Innovative Industrial Properties ist hier und heute eine attraktive Dividendenaktie. Mit 3,4 % Dividendenrendite ist die Bewertung preiswert. Für mich besteht ein klarer Discount zum jetzigen Bewertungsmaß und zum Wachstumspotenzial. Eigentlich sieht die Aktie eher wie eine günstige Qualitätsaktie aus. Bloß, dass die Dividende je Aktie eben zeitweise zweistellige im Quartalsvergleich wächst.

Wer daher Growth und Dividende möchte, der kann Innovative Industrial Properties zumindest der eigenen Watchlist hinzufügen. Aber vergiss nicht: So günstig wie im Moment hat es die Aktie in den vergangenen Jahren eher selten gegeben. Zumal die Ausschüttungssumme je Aktie wirklich sehr konsequent gestiegen ist.

