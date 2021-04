Innovativer Augenschutz gegen Covid-19 für medizinisches Fachpersonal — eine Technologie exklusiv von Bollé Safety

Bollé Safety, einer der in der Entwicklung und Herstellung von Schutzbrillen weltweit führende Anbieter, stellt seinen Unternehmensbereich Healthcare vor, der sich an alle Fachkräfte im Gesundheitswesen richtet. Das Angebot an Schutzbrillen mit der beschlag- und kratzfesten PLATINUM®-Beschichtung bietet Mitarbeitern, die einer hohen Belastung ausgesetzt sind, ein Höchstmaß an Schutz und klarer Sicht.

@BolléSafety - A.Childeric

Schutz gegen Viren und Infektionen

Bollé Safety bietet zertifizierte Produkte, die strengsten internationalen Normen entsprechen. Das Sortiment an beschlagfreien PSA-Produkten ist auf den Schutz von Fachkräften zugeschnitten, die dem hohen Risiko ausgesetzt sind, dass sie bei der Behandlung und Pflege von Patienten mit Körperflüssigkeiten in Kontakt kommen. Gerade in Zeiten der aktuellen Pandemie gewinnt der Augenschutz deutlich an Bedeutung bei der Bekämpfung von Infektionen. Die Ablagerung von virusbeladenen Tröpfchen auf der Augenoberfläche gilt als wahrscheinlicher Übertragungsweg. Schutzbrillen kommt hier eine zunehmend wichtige Rolle zu, da sie als physische Barriere gegen Augenberührungen und die Ablagerung von virushaltigen Tröpfchen fungieren Bollé setzt sich nachdrücklich dafür ein, allen Mitarbeitern im Gesundheitswesen bestmöglichen Schutz zu bieten.

Klare Sicht ist wichtig

Die spezielle, dauerhafte und doppelseitige Anti-Beschlag- und Anti-Kratz-Beschichtung PLATINUM®, die exklusiv von Bollé Safety hergestellt wird, ist für Vollsichtbrillen und Schutzbrillen sowie auch für Korrektionsbrillen erhältlich. Bollé Safety ist das weltweit erste Unternehmen, das alle Korrektionsbrillengläser mit der PLATINUM®-Beschichtung ausstattet. Dadurch zeichnen sich diese Gläser durch eine hohe Kratzfestigkeit aus, und das Beschlagen wird länger verhindert. Die PLATINUM®-Technologie sorgt für einen verbesserten Schutz und bietet in jeder Situation mehr Sicherheit, Zuverlässigkeit und Komfort.

Die meisten auf dem Markt erhältlichen Schutzbrillen bieten nur auf der Innenseite der Gläser Schutz gegen Beschlagen und nur auf der Außenseite Schutz gegen Kratzer. Bollé Safety bietet hingegen einen umfassenderen Schutz: Das Unternehmen bringt die innovative PLATINUM®-Beschichtung auf beiden Seiten der Gläser an. Sie basiert auf einer chemischen Beschichtung, die sowohl hydrophile Materialien enthält, die Feuchtigkeit absorbieren, als auch hydrophobe Verfahren aufweist, die überschüssige Feuchtigkeit zu den Seiten des Glases ableiten.

Komfortable Schutzausrüstung, die Sie den ganzen Tag über tragen können

Unsere Schutzbrillen sind federleicht und so bequem, dass sie den ganzen Tag über getragen werden können. Die Modelle von Bollé Safety verfügen über zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten und intelligente Technologien, damit sichergestellt werden kann, dass jede Fassung unabhängig von ihrer Größe jedem Brillenträger eine perfekte Passform bietet. Unsere Brillen bieten Tragekomfort und Sicherheit und schützen vor Risiken bei der Arbeit.

Weitere Informationen finden Sie unter https://bit.ly/2R6zlWs

_______________________________________________________________

Bollé Safety bietet Ihnen mit einem breiten Produktangebot innovativer, komfortabler Schutzbrillen die richtige Ausrüstung für Ihre individuellen Bedürfnisse. Seit über 130 Jahren stehen wir für Innovationen und achten bei der Entwicklung all unserer Produkte darauf, dass sie stets die Erwartungen der Nutzer übertreffen. Unser Produktangebot an Schutzbrillen bietet allen Fachkräften im Gesundheitswesen ein Höchstmaß an Schutz und klarer Sicht. Unsere Innovationen im Korrekturglasbereich gewährleisten einen besseren Schutz der Augen.

