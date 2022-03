Investieren in Fast Food-Aktien

Schneller Service, niedrige Preise und ständig neue Menüs werden von den Verbrauchern immer begehrt. Die Fast-Food-Branche erfüllt diese Wünsche in mehr als einer Hinsicht. Die frühe COVID-19-Pandemie war für das gesamte Gaststättengewerbe nicht gut, aber Fast-Food-Restaurants, die Drive-Thru-, Abhol- und Lieferservices anbieten konnten, hielten sich besser als ihre auf Restaurantbesuche angewiesene Konkurrenz.

Jetzt, wo die Pandemie zurückgeht, können die Fast Food Restaurants die Investitionen in die Digitalisierung und den Lieferservice nutzen, um das Wachstum in den kommenden Jahren voranzutreiben, zumindest was das Verbraucherverhalten angeht. Und da sich viele Fastfood-Ketten darauf konzentrieren, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten, ist ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld mit weniger Risiken verbunden.

Wenn du in die Fast-Food-Branche investieren möchtest, findest du hier sieben Top-Fast-Food-Aktien, die man sich ansehen sollte:

Unternehmen Ticker Markt-Kap Beschreibung McDonald’s 173 Mrd. USD Ikonische Burgerkette mit 112 Mrd. USD Jahresumsatz im gesamten System. Wendy’s 4,7 Mrd. USD In mehr als 6.500 Restaurants werden die für Wendy’s typischen quadratischen Patties und nie gefrorenes Rindfleisch serviert. Restaurant Brands International 25,9 Mrd. USD Betreibt die Marken Tim Hortons, Burger King, Popeyes und Firehouse Subs. Domino’s Pizza 14,1 Mrd. USD Der führende Pizzalieferant mit mehr als 18.000 Standorten weltweit. Papa John’s International 3,6 Mrd. USD Eine kleinere Pizzakette, die immer noch von einer Kontroverse um ihren Gründer und ehemaligen CEO überschattet wird. Yum! Brands 33,6 Mrd. USD Betreibt die Marken KFC, Pizza Hut, Taco Bell und Habit Burger Grill. Starbucks 95,2 Mrd. USD Die weltweit führende Kaffeekette mit mehr als 34.000 Standorten weltweit.

McDonald’s

McDonald’s, der Großvater der Fastfood-Branche, serviert seine kultigen Burger und Pommes seit 1955. Der Ethos des Unternehmens konzentriert sich auf Beständigkeit und Wertigkeit. Du weißt, was du bei McDonald’s bekommst, und du weißt, dass du nicht zu viel bezahlst.

McDonald’s erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 23,2 Milliarden US-Dollar, wobei der Großteil aus den Gebühren der Franchisenehmer stammt. McDonald’s betreibt einige seiner eigenen Restaurants, was dem Unternehmen die Flexibilität gibt, neue Dinge auszuprobieren, bevor es sie an Franchise-Standorte vertreibt. Während der schlimmsten Zeit der Pandemie hat das Unternehmen einen Rückschlag erlitten, aber im letzten Jahr hat sich das Geschäft wieder erholt. McDonald’s erwirtschaftete einen Nettogewinn von 7,5 Mrd. US-Dollar und erzielte damit Gewinnspannen, um die es die Fastfood-Branche beneidet.

McDonald’s konzentriert sich auf die Bereiche Digital, Delivery und Drive-Thru, um den Umsatz in den kommenden Jahren weiter zu steigern. Mit seiner mobilen App, seinem Treueprogramm und Partnerschaften mit Drittanbietern will McDonald’s eine führende Rolle bei der Lieferung einnehmen und gleichzeitig den Bestellvorgang für seine Kunden so einfach wie möglich gestalten.

Wendy’s

2021 war ein erfolgreiches Jahr für Wendy’s, in dem die Umsätze im selben Restaurant um 10 % stiegen. Der Vorstoß der Burgerkette ins Frühstücksgeschäft scheint sich auszuzahlen. Etwa 8,5 % des Umsatzes in den USA entfallen inzwischen auf das Frühstücksangebot von Wendy’s - keine Kleinigkeit, wenn man bedenkt, dass McDonald’s für viele Pendler die erste Wahl beim Frühstück ist.

Das Frühstück ist ein wichtiger Teil der Wachstumsstrategie von Wendy. Einzigartige Produkte wie der Frostyccino und der Breakfast Baconator helfen Wendy’s, sich in einem hart umkämpften Tagesgeschäft abzuheben, und erhöhte Werbeausgaben steigern das Bewusstsein der Verbraucher. Weitere Säulen der Wendy’s-Wachstumsstrategie sind die Förderung des digitalen Verkaufs und die Ausweitung der Neueröffnungen von Restaurants. Wendy’s strebt an, bis Ende 2025 bis zu 9.000 Restaurants in Betrieb zu haben.

Während McDonald’s den Anlegern Stabilität bietet, hat Wendy’s die Möglichkeit, schneller zu wachsen, da das Unternehmen seine kleinere Restaurantbasis ausbaut und sich stärker auf das Frühstück konzentriert.

Restaurant Brands International

Restaurant Brands hat sein Portfolio mit der Übernahme von Firehouse Subs Ende 2021 erweitert. Die Sandwich-Kette verfügt über mehr als 1.200 Standorte, die größtenteils im Franchising betrieben werden, und erwirtschaftet einen systemweiten Umsatz von rund 1,1 Milliarden US-Dollar. Firehouse Subs ist die kleinste Kette von Restaurant Brands, aber die Marke könnte im Laufe der Zeit leicht auf viele tausend Standorte erweitert werden.

Burger King, Tim Hortons und Popeyes vervollständigen die Restaurant Brands Restaurantketten. Mit Firehouse Subs bietet das Unternehmen jetzt auch Burger und Pommes, Kaffee und Frühstück, Brathähnchen und Sandwiches an. Das Unternehmen erweitert die Zahl seiner Restaurants über alle Marken hinweg, so dass die Zahl der Restaurants bis 2021 um etwa 1.200 steigen wird.

Der flächenbereinigte Umsatz ist im letzten Jahr insgesamt gestiegen, obwohl Popeyes ein Schwachpunkt war. Dennoch ist allein das Wachstumspotenzial der Restaurants, vor allem bei den kleineren Marken des Unternehmens, Grund genug, in Restaurant Brands zu investieren.

Domino’s Pizza

Domino’s war 2020 und fast das ganze Jahr 2021 über ein großer Gewinner, da die Verbraucher sich dem Lieferservice zuwandten. Während fast alle Restaurants gezwungen waren, auf den Lieferservice umzusteigen, um überleben zu können, verfügte Domino’s bereits über seine eigene Lieferinfrastruktur. Durch den Verzicht auf externe Lieferdienste behielt die Pizzakette die Kontrolle über das Kundenerlebnis und hielt die Kosten niedrig.

Das Geschäft von Domino’s schwächt sich nun ab, vor allem in den USA. Während die flächenbereinigten Umsätze der US-Restaurants im Jahr 2020 um 11,5 % stiegen, werden sie 2021 nur noch um 3,5 % steigen. Auf den internationalen Märkten sieht es etwas besser aus, aber es ist klar, dass die Blütezeit der Pandemie für Domino’s vorbei ist.

Trotz der Abschwächung ist Domino’s in der Lage, die Zahl seiner Restaurants deutlich zu erhöhen. Das Unternehmen rechnet damit, die Zahl seiner Restaurants in den nächsten Jahren jährlich um bis zu 8 % zu erhöhen, was dazu beitragen wird, dass die Umsätze weiter steigen werden, auch wenn die bestehenden Restaurants nur ein geringes Wachstum aufweisen. Obwohl der Liefermarkt heute viel stärker umkämpft ist als vor der Pandemie, ist der hauseigene Lieferservice von Domino’s ein großer Wettbewerbsvorteil.

Papa John’s International

Die Pizzakette Papa John’s hat lange Zeit die zweite Geige hinter dem größeren Unternehmen Domino’s gespielt. Die Kontroverse um die Äußerungen des Gründers und ehemaligen CEO John Schnatter vor einigen Jahren schadete der Marke, was zu seinem Rücktritt und einer anhaltenden Fehde führte.

Jetzt geht es für Papa John’s wieder aufwärts. Die Pandemie in Verbindung mit der Konzentration auf Premiumprodukte hat Papa John’s in den letzten zwei Jahren zu einem Umsatzanstieg verholfen. Im Jahr 2021 stieg der Umsatz um 14,1 %, wobei die flächenbereinigte Umsätze sowohl im Inland als auch im Ausland im zweistelligen Prozentbereich zulegten. Im vergangenen Jahr eröffnete das Unternehmen 250 neue Restaurants, wodurch sich die Gesamtzahl der Restaurants weltweit auf 5.650 erhöhte. Ein Vertrag über die Eröffnung von 1.350 Restaurants in Südchina wird das langfristige Wachstum unterstützen.

Papa John’s hat bisher noch nicht den gleichen Rückgang erlebt wie Domino’s. Das könnte sich ändern, aber die geringere Größe des Unternehmens und das enorme Wachstumspotenzial seiner Restaurants machen es zu einer interessanten Fast Food-Aktie, die man im Auge behalten sollte.

Yum! Brands

Mit seinen Marken KFC, Taco Bell, Pizza Hut und Habit Burger Grill betreibt Yum! Brands weltweit mehr als 53.000 Restaurants. Brands-Portfolio. Wie Restaurant Brands International deckt auch Yum! mehrere Kategorien ab.

Yum! eröffnet in einem gesunden Tempo neue Standorte für alle seine Marken, und die Umsätze in den bestehenden Restaurants steigen. Sowohl KFC als auch Taco Bell verzeichneten im Jahr 2021 ein Umsatzwachstum von 11 %, während Pizza Hut mit 7 % langsamer wuchs. Das Modell des Unternehmens, die meisten seiner Restaurants im Franchising zu betreiben, hat zu mächtigen Gewinnen geführt - der Nettogewinn lag 2021 bei über 1,5 Mrd. US-Dollar bei einem Umsatz von 6,6 Mrd. US-Dollar.

Mit Yum! bekommst du mehrere führende Marken wie KFC und Taco Bell, eine Pizzakette, die gegenüber dem Marktführer Domino’s noch Boden gutmachen kann, und eine kleine Burgerkette, die noch viel Potenzial für Wachstum hat. Yum! ist bereits einer der größten Akteure in der Fast Food-Branche, hat aber langfristig noch erhebliches Wachstumspotenzial.

Starbucks

Die Kaffeekette Starbucks wird vielleicht nicht als Fast Food bezeichnet, aber ihr schneller Service von Getränken und Snacks und ihre Abhängigkeit von Drive-Thrus an vielen Standorten stellen sie in die gleiche Kategorie wie die traditionellen Fast Food-Unternehmen.

Starbucks unterscheidet sich von anderen Fast Food-Ketten dadurch, dass es kein Franchise-System betreibt. Abgesehen von einigen lizenzierten Standorten betreibt Starbucks seine eigenen Läden. Trotz des kapitalintensiven Modells hat es Starbucks geschafft, weltweit fast 35.000 Standorte zu eröffnen.

Die Pandemie war eine schlechte Nachricht für Starbucks, da das Unternehmen von Pendlern abhängig ist, aber die Umsätze erholen sich jetzt wieder deutlich. Der flächenbereinigte Umsatz stieg im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 um 13 % und wurde durch mehr als 1.000 neue Standorte, die im Vorjahr eröffnet wurden, weiter angekurbelt. Der Wettbewerb im Bereich des Außer-Haus-Kaffees ist zwar hart, aber die kultige Marke Starbucks und die unübertroffene Präsenz in den Filialen verschaffen dem Unternehmen einen Vorteil gegenüber anderen Ketten und lokalen Wettbewerbern.

