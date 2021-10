Investor Equistone lotet Verkauf von Modeversender Tristyle aus

München (Reuters) - Die Mode-Versandhändler Peter Hahn und Madeleine stehen nach sechs Jahren wieder zum Verkauf.

Der Finanzinvestor Equistone, der die Münchner Holding TriStyle 2015 gekauft habe, lote seine Optionen für einen Verkauf aus, bestätigte ein Sprecher am Freitag. Equistone hatte die beiden Katalogversender, die sich vorwiegend an Frauen ab 45 Jahren richten, in den vergangenen Jahren zunehmend auf den Online-Handel ausgerichtet. Die 2016 zugekaufte, auf große Kleidergrößen spezialisierte britische Marke Long Tall Sally wurde im vergangenen Jahr wieder aufgegeben. Ohne Long Tall Sally kam TriStyle im Geschäftsjahr 2019/20 (Ende September) auf einen Umsatz von 551 Millionen Euro, bei einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 38 Millionen.

Der Online-Modehändler About You kommt etwa auf den dreifachen Umsatz von TriStyle und war bei seinem Börsendebüt in diesem Jahr mit knapp vier Milliarden Euro bewertet worden. Die Otto-Tochter richtet sich allerdings an ein jüngeres Publikum zwischen 18 und 49 Jahren.

Madeleine und Peter Hahn waren nach der Pleite des Kaufhaus- und Versandhandels-Konzerns Arcandor an Finanzinvestoren verkauft worden. Madeleine versucht seit dem vergangenen Jahr in den USA Fuß zu fassen: "Die Expansion im US-amerikanischen Markt ist ein wesentlicher Bestandteil unserer internationalen Wachstumsstrategie", sagte TriStyle-Chef Daniel Gutting. "Neue Märkte zu erschließen, wird für den Erfolg der gesamten TriStyle Group langfristig elementar sein." Für das nächste Geschäftsjahr peilt Madeleine in den USA einen zweistelligen Millionenumsatz an.