IRW-News: Aspermont Limited: Aspermont präsentiert sein Finanzergebnis für das 1. Quartal des Wirtschaftsjahres bis zum 30. September 2021

IRW-PRESS: Aspermont Limited: Aspermont präsentiert sein Finanzergebnis für das 1. Quartal des Wirtschaftsjahres bis zum 30. September 2021

08. Februar 2021

Eckdaten 1. Quartal:

- Wachstum in allen Einnahmesegmenten mit Ausnahme von Live-Veranstaltungen, die wegen der COVID-Pandemie ausgesetzt wurden.

- Die Mittelzuflüsse aus Abonnements stiegen um 13 % (im Jahresvergleich), der Jahresvertragswert lag um 6,4 % höher (im Quartalsvergleich).

- Die Quartalseinnahmen erhöhten sich um mehr als 200 % (im Jahresvergleich) auf 0,4 Millionen Dollar bei einem Cashflow von 0,6 Millionen Dollar.

- Neue Produkteinführungen mit höheren Bruttomargen und einer größeren Diversifizierung.

Alex Kent, Geschäftsführer von Aspermont, erklärt in seiner Stellungnahme:

Aspermont konnte trotz der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Veranstaltungsgeschäft mit einem soliden ersten Quartal punkten.

Unsere Wirtschaftsmodelle haben sich als robust erwiesen, sodass wir unsere Einnahmen durch die Einführung neuer Produkte mit höheren Bruttomargen trotz der aktuellen Wirtschaftslage steigern können.

Unser Abo-Geschäft wächst weiter und wird durch ein starkes Wachstum in unserem neuen Geschäftszweig Data ergänzt. Unsere gut etablierte digitale Plattform fördert Innovationen und machte es für uns in diesem Quartal möglich, drei neue Produkte auf den Markt zu bringen (Future of Mining 365, Mining Journal Select 365 und Mining Magazine Intelligence); weitere Produkteinführungen sind im Laufe des aktuellen Geschäftsjahres geplant. In puncto Investitionen ist unser Ausblick positiv, obgleich wir mit gebührender Vorsicht agieren sollten, bis die Pandemie überstanden ist und unsere gestärkte Finanzsituation ein beschleunigtes Wachstum unterstützen wird.

Unser Vorstand ist der Ansicht, dass Aspermont im Vergleich zu anderen globalen Mitbewerbern im Mediatech-Geschäft deutlich unterbewertet ist. Wir freuen uns allerdings über den jüngsten Anstieg der Aktienliquidität, nachdem wir dank unserer neuen Börsennotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse neue Anleger in Deutschland dazugewinnen konnten. Im Zuge unserer Expansion in neue Märkte, bei der wir uns verstärkt auf Asien konzentrieren, steigen unsere Wachstumsaussichten mit jedem weiteren Quartal.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Aspermont Limited

Alex Kent, Geschäftsführer +44 207 216 6060

Tim Edwards, Company Secretary +61 8 6263 9100

Über Aspermont

Aspermont notiert an der Börse ASX in Australien und hat Niederlassungen in Großbritannien, Brasilien, Nordamerika und auf den Philippinen. Aspermont strebt eine internationale Führungsrolle als Medienexperte in den Bereichen Bergbau, Landwirtschaft, Energiewirtschaft und Technologie an.

Aspermont hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten große Summen in den Aufbau eines Wirtschaftsmodells für den digitalen Medienvertrieb im B2B-Sektor investiert, um einer globalen Abonnentenbasis hochwertige Inhalte bieten zu können. Aspermonts B2B-Modell ist in Bezug auf neue Länder, neue Wirtschaftssegmente und neue Sprachen gut skalierbar.

Aspermont konnte seine Führungsrolle als B2B-Medienspezialist im Rohstoffsektor immer mehr ausbauen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.aspermont.com

