Vancouver, British Columbia, 30. März 2021 - Canadian Palladium Resources Inc. (das Unternehmen) (CSE: BULL) (OTCQB: DCNNF) (FWB: DCR1) freut sich, neue Analyseergebnisse für die Diamantbohrlöcher EB-20-48 bis EB-21-50 bei der Palladiumlagerstätte East Bull, 90 Kilometer (km) westlich von Sudbury (Ontario), vorzulegen. Die Bohrlöcher EB-20-48 bis EB-20-50 haben die Zone Garden auf 400 Meter in Streichrichtung nach Westen erweitert. Ein Highlight der aktuellen Ergebnisse ist das Bohrloch EB-21-50, das in der Zone Garden zwei mineralisierte Abschnitte mit 9,709 Gramm Palladiumäquivalent pro Tonne (g/t PdÄq) auf 2,0 Metern (m) bzw. 1,055 g/t PdÄq auf 24,0 m durchteufte. Im Zuge des Bohrprogramms wurde mittlerweile eine nahezu durchgängige eingesprengte Sulfidmineralisierung mit Palladium, Platin, Rhodium, Gold und Basismetallen auf einer Streichlänge von 2,9 km definiert.

Wayne Tisdale, CEO von Canadian Palladium, meint dazu: Angesichts einer Mineralisierungszone von nahezu 3 Kilometern Streichlänge und Palladiumpreisen, die sich auf einem Allzeithoch befinden, beschert uns East Bull weiterhin hervorragende Ergebnisse. Wir warten auch noch auf unsere Rhodiumergebnisse den Rhodium wird angesichts eines aktuellen Preises von 26.000 US-Dollar pro Unze nach Palladium selbst den zweitwichtigsten Beitrag zum Palladiumäquivalent bei East Bull leisten.

Die mineralisierten Abschnitte aus den Bohrlöcher EB-20-48 bis EB-21-50 sind in Tabelle 1 angeführt. In Anhang 1 sind Informationen zu den Standorten und Ausrichtungen der Bohrlöcher gegeben. In Abbildung 1 sind die Standorte der Bohrlöcher dargestellt.

Tabelle 1: Ergebnisse der Diamantbohrlöcher EB-20-48 bis EB-21-50

Bohrlochvon bis MächtigkPd Pt Au Cu %Ni %Co %3PGM PdÄq g

-Nr. (Mete (Meteeit g/t g/t g/t + /t

r) r) (Meter) Au

g/t

EB-20-48157 163 6 0,320,110,040,090,030,000,4810,829

4 2 5 0 8 7

EB-21-49248 255 7 1,400,380,100,150,080,001,9032,554

6 8 9 5 0 9

einschli250 252 2 2,780,660,240,150,120,013,6864,545

eßlich 0 6 0 5 9 1

EB-21-50119 121 2 6,462,330,110,030,040,008,9189,709

5 7 7 1 0 8

und 130 154 24 0,450,150,050,110,030,000,6631,055

6 2 5 4 0 6

1. Einzelne gekennzeichnete Proben wurden in zwei Hälften gesägt, in Säcke verpackt, versiegelt und per Kurier zum Labor transportiert. Duplikate, Leerproben und Standardmaterial wurden vor Ort in die Probencharge. Die Proben wurden an die Einrichtung von AGAT Laboratories in Mississauga (Ontario) geschickt. Jede Probe wurde unter Verwendung der AGAT Laboratories-Verfahren mit den Codes 202555 - Brandprobe mit abschließendem ICP-Verfahren (50-g-Einwaage) - und 201070 - Aufschluss mit vier Säuren mit abschließendem ICP-OES-Verfahren - analysiert.

2. Bei den angegebenen Mächtigkeiten handelt es sich um Bohrkernlängen, wobei die wahren Mächtigkeiten auf 90 Prozent der Bohrkernlängen für Löcher, die mit -60 Grad Neigung gebohrt wurden, bzw. bis etwa 85 Prozent der Bohrkernlängen für Löcher, die mit -70 Grad Neigung gebohrt wurden, geschätzt werden.

3. Der PdÄq-Gehalt basiert auf den Parametern der Ressourcenschätzung und des technischen Berichts gemäß NI 43-101 vom 23. Mai 2019. Die Metallpreise basieren auf den Durchschnittswerten der vorangegangenen 24 Monate zum 31. Januar 2018. Diese Preise sind in USD angegeben: 767 USD pro Unze Pd; 973 USD pro Unze Pt; 1.000 USD pro Unze Rh; 1.262 USD pro Unze Au; 2,53 USD pro Pfund Cu [Pfund = 0,45 kg]; 4,62 USD pro Pfund Ni; 20 USD pro Pfund Co.

Laut Protokoll des Unternehmens wird der Rhodiumgehalt erst nach der Analyse auf Palladium, Platin und Gold ermittelt. Sobald die Rhodiumergebnisse vorliegen, werden die Rhodiumkonzentrationen gemeldet und Rhodium wird als Bestandteil von 3PGM (Palladium+Platin+Rhodium) ausgewiesen sowie in die Berechnungen des Palladiumäquivalents (PdÄq) einbezogen.

Das Bohrprogramm des Unternehmens wurde während der Schneeschmelze für zwei bis drei Wochen pausiert. Die Proben wurden zur Analyse eingereicht und die Ergebnisse für die Bohrlöcher EB-21-51 bis EB-21-57 stehen noch aus. Die Palladiummineralisierung lagert innerhalb einer zu 45 Grad nach Norden abfallenden, unterschiedlich strukturierten Gabbro-Einheit in der Nähe des basalen Kontakts des Gabbros East Bull. Die Bohrungen konzentrierten sich bisher erfolgreich auf die Erprobung der Erweiterung dieser Mineralisierung vom Typ Contact entlang des Einfallwinkels. Solche Mineralisierungsstrukturen sind in der Regel mehrere Dutzend Meter mächtig.

Herr Garry Clark, P. Geo., Mitarbeiter von Clark Exploration Consulting, ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift NI 43-101, der den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

Canadian Palladium Resources Inc.

Wayne Tisdale, President und CEO

T: (604) 639-4452

Abbildung 1. In dieser Mitteilung gemeldete Bohrabschnitte im Verhältnis zu den Zonen Garden und Valhalla der Palladiumlagerstätte East Bull. Zugrunde gelegt ist eine Karte mit den Ergebnissen der Flugmessung der Gesamtmagnetfeldstärke.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57549/BULL-PRDrilling(March302021)-Final_DE_Prcom.001.jpeg

Anhang 1. Informationen zum Standort der Bohrlöcher

BohrlocUTM_OsUTM_NordTiefeAzimutEinfallsw

h t (m) inkel

-Nr.

EB-20-44039725141334 200 180 -60

8

EB-21-44039795141444 255 180 -60

9

EB-21-54038535141350 200 180 -60

0

Die Bohrlochkoordinaten werden gemäß NAD83 UTM 17N angegeben.

Hinweise für Leser

Die vorliegende Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne des geltenden Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie planen, erwarten, projizieren, beabsichtigen, glauben, voraussehen, schätzen und ähnliche Begriffe oder Aussagen gekennzeichnet, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder eintreten werden. Insbesondere enthalten die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung - ohne Einschränkung - Aussagen bezüglich der Analyseergebnisse und Explorationen auf dem Palladiumkonzessionsgebiet East Bull.

Obwohl wir glauben, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Folglich gibt es keine Zusicherung, dass die tatsächlich erzielten Ergebnisse ganz oder teilweise mit den in den zukunftsgerichteten Informationen dargelegten Ergebnissen übereinstimmen werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Risiken und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem allgemeine wirtschaftliche Bedingungen in Kanada und weltweit; Branchenbedingungen, einschließlich Regierungs- und Umweltschutzbestimmungen; das Versäumnis, die Zustimmungen und Genehmigungen von Branchenpartnern und anderen Drittparteien, falls erforderlich, einzuholen; die Verfügbarkeit von Kapital zu akzeptablen Bedingungen; die Notwendigkeit, die erforderlichen Genehmigungen von Aufsichtsbehörden einzuholen; die Volatilität des Aktienmarktes; Verbindlichkeiten, die mit dem Betrieb von Wasserentsorgungsanlagen verbunden sind; der Wettbewerb um u.a. qualifiziertes Personal und Material; falsche Einschätzungen des Wertes von Akquisitionen; geologische, technische, verarbeitungstechnische und transportbezogene Probleme; Änderungen der Steuergesetze und Anreizprogramme; das Versäumnis, die erwarteten Vorteile von Akquisitionen und Veräußerungen zu realisieren; und andere Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Liste der Risikofaktoren nicht als erschöpfend angesehen werden sollte. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Wir sind nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um diese Informationen an die tatsächlichen Ergebnisse oder an Änderungen unserer Erwartungen anzupassen, es sei denn, die geltenden Wertpapiergesetze schreiben etwas anderes vor. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57549

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57549&tr=1

