IRW-News: First Hydrogen Corp. : First Hydrogen baut zwei leichte Nutzfahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb zu Demonstrationszwecken

Vancouver, British Columbia, 18. Oktober 2021 - Vancouver, British Columbia - First Hydrogen Corp. (FIRST HYDROGEN oder das Unternehmen) (TSXV: FHYD) (OTC: PURXF) (FWB: FIT) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen gemeinsam mit den Firmen AVL Powertrain Limited (AVL) und Ballard Power Systems Inc. (Ballard) die Erstentwicklung seiner leichten Nutzfahrzeuge zu Demonstrationszwecken für den britischen Markt erfolgreich abgeschlossen hat. Im Rahmen der Vereinbarungen mit AVL und Ballard, die in der Pressemitteilung vom 11. Juni 2021 bekannt gegeben wurden, hat das Unternehmen mit der Entwicklung und dem Bau von zwei wasserstoffbetriebenen leichten Nutzfahrzeugen zu Demonstrationszwecken in den AVL-Werken im Vereinigten Königreich begonnen. Sie sollen im dritten Quartal 2022 ausgeliefert werden. Diese Kleintransporter, denen der MAN eTGE als sogenanntes Spenderfahrzeug dienen wird, sind mit der neuesten Generation der Ballard FCgen®-LCS-Brennstoffzelle ausgestattet, die den Fahrzeugen eine Reichweite von über 500 Kilometern verleiht.

Mit diesen Fahrzeugen ist First Hydrogen in der Lage, potenziellen Kunden die Funktionsparameter eines emissionsfreien Wasserstofftransporters - wie kombinierte Reichweite und Nutzlast, Abschleppfunktion und Betankungsgeschwindigkeit - zu demonstrieren sowie die Anforderungen der Kunden im Detail zu ermitteln und Aufträge für das maßgeschneiderte Design für den britischen, europäischen und nordamerikanischen Markt zu sichern.

Das Unternehmen hat seinen Firmennamen vor kurzem in First Hydrogen geändert, um damit der Art seiner Geschäftstätigkeit besser Rechnung zu tragen. Wasserstoff ist ein sauberer Energieträger. Mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebene Fahrzeuge sind effizienter als Verbrennungsmotoren, emissionsfrei und sicherer als Kraftstoffe auf Kohlenwasserstoffbasis.

Über First Hydrogen Corp.

First Hydrogen Corp. ist ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver, das sich auf emissionsfreie Fahrzeuge und überkritische Kohlendioxidextraktionssysteme spezialisiert hat. Im Rahmen von zwei Vereinbarungen mit den Firmen AVL Powertrain UK Ltd. und Ballard Power Systems Inc. konzipiert und entwickelt das Unternehmen ein mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebenes leichtes Nutzfahrzeug mit einer Reichweite von über 500 Kilometern. Daneben wird First Hydrogen auch brennstoffzellenbetriebene Systeme zur überkritischen CO2-Extraktion anbieten, die es den Nutzern ermöglichen, die Systeme auch an entlegenen Orten zu betreiben, an denen kein Stromnetz verfügbar bzw. die Stromversorgung instabil ist. Dieses bereits entwickelte superkritische CO2-Extraktionssystem ist voll funktionsfähig und kann durch das firmeneigene, voll integrierte Software-Betriebssystem aus der Ferne überwacht und unterstützt werden.

Über AVL Powertrain Limited

Mit mehr als 11.000 Mitarbeitern ist AVL der weltweit größte unabhängige Anbieter von Entwicklungs-, Simulations- und Prüflösungen für die Automobilindustrie sowie andere Branchen. Dank seinem Pioniergeist kann das Unternehmen mit Konzepten, Lösungen und Methoden zur Gestaltung zukünftiger Mobilitätstrends aufwarten. AVL entwickelt innovative und preisgünstige Technologien zur wirksamen Reduktion von CO2-Emissionen, die auf einer Strategie mit mehreren Energieträgern für sämtliche Anwendungsgebiete basieren - von Hybrid-Technologien über batterieelektrische Technologien bis hin zu Brennstoffzelltechnologien. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden während des gesamten Entwicklungsprozesses von der Entstehungsphase bis hin zur Serienproduktion. Um die Vision der intelligenten und vernetzten Mobilität zu verbreiten und zu fördern, hat sich AVL Kompetenzen in den Bereichen ADAS, autonomes Fahren und Digitalisierung angeeignet. Die Leidenschaft von AVL liegt in der Innovation. Zusammen mit einem internationalen Expertennetzwerk, das sich über 26 Länder erstreckt, und mit 45 Technologiezentren (Tech- and Engineering Centers) weltweit, forciert AVL nachhaltige Mobilitätstrends für eine grünere Zukunft. Im Jahr 2020 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 1,7 Milliarden Euro, wovon 12 % in Forschung und Entwicklung investiert wurden.

Über Ballard Power Systems Inc.

Ballard ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen für saubere Energie und Brennstoffzellen. Ballard entwickelt und fertigt Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellen-Produkte für Märkte wie Schwerlastfahrzeuge, tragbare Stromversorgungsgeräte und Materialtransport und bietet darüber hinaus Dienstleistungen im Bereich der Technologielösungen an.

Im Auftrag des Board of Directors von

FIRST HYDROGEN CORP.

Balraj Mann

Director, President, Chief Executive Officer

+1 604-601-2018

investors@firsthydrogen.com

