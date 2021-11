IRW-News: First Hydrogen Corp. : Wrigley von First Hydrogen spricht auf der UN-Klimakonferenz COP26

IRW-PRESS: First Hydrogen Corp. : Wrigley von First Hydrogen spricht auf der UN-Klimakonferenz COP26

Vancouver, B.C., 8. November 2021 - Vancouver, British Columbia - First Hydrogen Corp. (First Hydrogen oder Unternehmen) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FSE:FIT) freut sich, bekannt geben zu können, dass Nicholas Wrigley (nicht geschäftsführender Director/Vorsitzender UK) von First Hydrogen Limited (UK), bei der Roundtable-Diskussion von Invest Africa auf der UN-Klimakonferenz (COP26) als Gastredner auftreten wird. Die Klimakonferenz findet vom 31. Oktober bis 12. November 2021 in Glasgow, Schottland, statt. Wrigley ist auch ein VIP-Gast beim Empfang, den das britische Ministerium für internationalen Handel und die Formel E auf dem Gipfel in Glasgow geben werden.

Für das Jahr 2030 wurden ehrgeizige Ziele für die Emissionsreduzierung gesetzt, um bis zur Mitte des Jahrhunderts Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Brennstoffzellen- und Wasserstoffantriebe sind wichtige Voraussetzungen, um diese Netto-Null-Zukunft zu verwirklichen. Ballard Power Systems Inc. (Ballard), AVL Powertrain UK (AVL) und First Hydrogen werden im Rahmen einer Partnerschaft für abgasfreie Technologie künftig zusammenarbeiten.

Im Rahmen des Projekts werden für First Hydrogen zwei leichte Demo-Nutzfahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb und Straßenzulassung entwickelt und gebaut, um die Möglichkeiten der Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie in diesen leichten Nutzfahrzeugen herauszustellen. Dies schafft für First Hydrogen eine Konstruktions- und Technologieplattform für die künftige Kommerzialisierung.

Die Arbeiten an AVLs Engineering Centre in Basildon (Vereinigtes Königreich) haben bereits begonnen und sollen im dritten Quartal 2022 abgeschlossen sein. Die Fahrzeuge werden mit der neuesten Generation von Ballards FCgen®-LCS-Brennstoffzelle ausgestattet, die ihnen eine Reichweite von mehr als 500 Kilometern verleiht.

First Hydrogen hat sich für AVL entschieden, weil das Unternehmen über langjährige Erfahrung, Kooperationen und Know-how verfügt. AVL ist für First Hydrogen in seiner Strategie zur Entwicklung von Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeugen ein starker Partner. Etwa 25 AVL-Ingenieure im Vereinigten Königreich werden die folgende Arbeiten ausführen:

- FCS-Systemspezifikation, Konstruktion, Lieferantenauswahl und virtuelle Integration, einschließlich Systemanpassung (Brennstoffzellen-Stack, Verdichter und Batterie)

- Spezifikation der Anlagenperipherie (Balance of Plant) und des Hochdruck-Wasserstoffsystems

- Optimierung der FCS-Kalibrierung auf dem Prüfstand und im Fahrzeug

- Vollständige Konstruktion des Fahrzeug-Packaging und physische Integration, einschließlich der Inbetriebnahme des Fahrzeugs

- Entwicklung des SW- und HW-Steuermoduls für das Brennstoffzellen-Steuergerät sowie das Tank- und Fahrzeug-Steuergerät

- Bewertung des AVL-Antriebs für die Leistungsbasis sowie das NVH- und Fahrverhalten

Hierbei werden 500 Brennstoffzellenexperten weltweit in drei speziell eingerichteten Zentren für Brennstoffzellentechnologie zusätzliche Unterstützung leisten.

Nicholas Wrigley, nicht geschäftsführender Direktor/Vorsitzender von First Hydrogen Limited, meinte:

Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit AVL und Ballard Power im Rahmen dieser wichtigen Partnerschaft. Unsere Mobilitätsstrategie besteht in der Konstruktion und im Bau von zwei Prototypen, die auf einer bestehenden EV-Plattform aufbauen. Diese Demonstrationsfahrzeuge werden im Vereinigten Königreich für den Straßenverkehr zugelassen sein. Sie werden nicht nur unsere Einarbeitung in den Markt und die Technologie der Brennstoffzellenmobilität beschleunigen, sondern auch unseren potenziellen Kunden Echtzeit-Prüfstände für ihren künftigen Bedarf an Wasserstoffmobilität bieten. Außerdem beginnen wir mit der Entwicklung einer maßgeschneiderten Brennstoffzellenplattform für die Kommerzialisierung einer Fahrzeugflotte, die eine Reihe von Lieferwagen, Taxis und mittelgroßen Lastwagen umfasst. Diese werden im Vereinigten Königreich vom Team von First Hydrogen entworfen und im Vereinigten Königreich für den britischen Markt und den Export gebaut. First Hydrogen prüft auch die Rentabilität der Produktion von grünem Wasserstoff im Vereinigten Königreich und anderswo, um seinen Mobilitätskunden einen umfassenden Service, einschließlich des Kraftstoffs, anbieten zu können.

Dr. Bernadette Longridge, Leiterin des Engineering Centre, AVL Powertrain UK, ergänzte:

Das AVL-Team ist stolz darauf, mit dem Team von First Hydrogen bei der Herstellung von zwei Demonstrationsfahrzeugen mit Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie zusammenzuarbeiten. Dieses Projekt bietet die Gelegenheit, die Vorteile von Brennstoffzellentechnologien für leichte Nutzfahrzeuge herauszustellen, und es ist ein wichtiger Schritt, um das Potenzial von Brennstoffzellen für das Ziel von Netto-Null-Emissionen bis Mitte des Jahrhunderts aufzuzeigen.

Über First Hydrogen Corp.

First Hydrogen Corp. ist ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver, das sich auf emissionsfreie Fahrzeuge und überkritische Kohlendioxidextraktionssysteme spezialisiert hat. Im Rahmen von zwei Vereinbarungen mit den Firmen AVL Powertrain UK Ltd. und Ballard Power Systems Inc. konzipiert und entwickelt das Unternehmen ein mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebenes leichtes Nutzfahrzeug mit einer Reichweite von über 500 Kilometern. Daneben wird First Hydrogen auch brennstoffzellenbetriebene Systeme zur überkritischen CO2-Extraktion anbieten, die es den Nutzern ermöglichen, die Systeme auch an entlegenen Orten zu betreiben, an denen kein Stromnetz verfügbar bzw. die Stromversorgung instabil ist. Dieses bereits entwickelte superkritische CO2-Extraktionssystem ist voll funktionsfähig und kann durch das firmeneigene, voll integrierte Software-Betriebssystem aus der Ferne überwacht und unterstützt werden.

Über AVL Powertrain Limited

Mit mehr als 11.000 Mitarbeitern ist AVL der weltweit größte unabhängige Anbieter von Entwicklungs-, Simulations- und Prüflösungen für die Automobilindustrie sowie andere Branchen. Dank seinem Pioniergeist kann das Unternehmen mit Konzepten, Lösungen und Methoden zur Gestaltung zukünftiger Mobilitätstrends aufwarten. AVL entwickelt innovative und preisgünstige Technologien zur wirksamen Reduktion von CO2-Emissionen, die auf einer Strategie mit mehreren Energieträgern für sämtliche Anwendungsgebiete basieren - von Hybrid-Technologien über batterieelektrische Technologien bis hin zu Brennstoffzelltechnologien. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden während des gesamten Entwicklungsprozesses von der Entstehungsphase bis hin zur Serienproduktion. Um die Vision der intelligenten und vernetzten Mobilität zu verbreiten und zu fördern, hat sich AVL Kompetenzen in den Bereichen ADAS, autonomes Fahren und Digitalisierung angeeignet. Die Leidenschaft von AVL liegt in der Innovation. Zusammen mit einem internationalen Expertennetzwerk, das sich über 26 Länder erstreckt, und mit 45 Technologiezentren (Tech- and Engineering Centers) weltweit, forciert AVL nachhaltige Mobilitätstrends für eine grünere Zukunft. Im Jahr 2020 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 1,7 Milliarden Euro, wovon 12 % in Forschung und Entwicklung investiert wurden.

Über Ballard Power Systems Inc.

Ballard ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen für saubere Energie und Brennstoffzellen. Ballard entwickelt und fertigt Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellen-Produkte für Märkte wie Schwerlastfahrzeuge, tragbare Stromversorgungsgeräte und Materialtransport und bietet darüber hinaus Dienstleistungen im Bereich der Technologielösungen an.

Im Auftrag des Board of Directors von

FIRST HYDROGEN CORP.

Balraj Mann

Chairman & Chief Executive Officer

+1 604-601-2018

investors@firsthydrogen.com

