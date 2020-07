IRW-PRESS: Gold Lion Resources Inc. : Gold Lion informiert über aktuellen Stand der Exploration und schließt endgültige Vereinbarung hinsichtlich der Übernahme von Ohadi GeoEx Inc. ab

Vancouver, British Columbia / 15. Juli 2020 - Gold Lion Resources Inc. (Gold Lion oder das Unternehmen) (CSE: GL) (OTC: GLIOF) (FWB: 2BC) freut sich, in Bezug auf seine Pressemeldung vom 9. Juli 2020 bekannt zu geben, dass das Unternehmen die zuvor angekündigte Vereinbarung über den Erwerb von vier zusätzlichen Goldkonzessionsgebieten südlich des Konzessionsgebiets South Orogrande unweit von Dixie (Idaho) durch die Übernahme eines privaten, in Idaho eingetragenen Unternehmens (das Idaho-Unternehmen) abgeschlossen hat.

Das Unternehmen erwarb alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Idaho-Unternehmens und begab im Gegenzug insgesamt 2.600.000 Stammaktien von Gold Lion zum Preis von 0,56 Dollar pro Aktie an die Aktionäre des Idaho-Unternehmens. Keiner der verkaufenden Aktionäre stand in einem Abhängigkeitsverhältnis zu Gold Lion. Die als Zahlung für das Idaho-Unternehmen begebenen Aktien sind an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden, die am 14. November 2020 abläuft. In Verbindung mit der Transaktion mussten keine Vermittlungsprovisionen gezahlt werden.

Aktueller Stand der Exploration

Das Unternehmen freut sich überdies, über den aktuellen Stand der Arbeitsprogramme zu berichten, die vor Kurzem bei seinen Goldexplorationsprojekten in Idaho (USA) durchgeführt wurden. Über dem Gelände seiner Projekte Erickson Ridge und South Orogrande wurden geophysikalische hochauflösende Volterra-3D-Array-IP-Messungen über 25,85 Linienkilometern bzw. 41,1 Linienkilometern absolviert. Darüber hinaus wurden im Konzessionsgebiet South Orogrande 1.271 Bodenproben entnommen, die auch das IP-Messgebiet und den südlichen Bereich abdeckten. Hier hatte Gold Lion vor Kurzem 40 zusätzliche Lode Claims erworben (siehe Pressemeldung von Gold Lion vom 12. Juni 2020), die die prognostizierte Erweiterung der Gold-in-Boden-Anomalie X-Zone erfassen.

Bei Robber Gulch hat Gold Lion zusätzliche Flächen mittels Absteckens erworben, die Ausbisse mit Kieselerde- und Jasperoidalterationen abdecken. Diese wurden im Rahmen der Untersuchung einer neuen Gold-in-Boden-Anomalie entlang des Trends südlich der Grenze der Claims des Unternehmens entdeckt. Mit dem Abstecken erhöht sich die Streichlänge der Alteration und Mineralisierung vom Carlin-Typ auf mehr als 2 Kilometer ab dem historischen Bohrloch AC-4. Zudem hat das Unternehmen ein zweites hochauflösendes geochemisches Programm durchgeführt, das die Entnahme von 943 weiteren Proben beinhaltete, um Lücken im Bereich der im Rahmen des jüngsten Bohrprogramms ermittelten ausgeprägtesten Gold-in-Boden-Anomalie zu schließen und diese zu erweitern (siehe Pressemeldung von Gold Lion vom 16. Juni 2020). Die Ergebnisse aller oben erwähnten Programme werden veröffentlicht, sobald die Daten eingegangen und in den kommenden Wochen zusammengestellt worden sind.

Qualifizierter Sachverständiger

Agnes Koffyberg, P.Geo., hat als qualifizierte Sachverständige gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 den fachlichen Inhalt dieser Mitteilung überprüft und freigegeben.

Über Gold Lion Resources Inc.

Gold Lion Resources Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich aktiv der Exploration in seinen Projekten mit Edelmetallfokus widmet. Es sind dies die Konzessionsgebiete South Orogrande, Erikson Ridge, Robber Gulch, Cuteye und Fairview, die sich entweder im US-Bundesstaat Idaho oder in der kanadischen Provinz British Columbia befinden. Nähere Informationen erhalten Sie unter https://goldlionresources.com/.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Oliver Friesen

CEO

T: +1 (778) 772-1751

Die Börsenaufsicht der CSE und ihr Informationsdienstleister (in den Statuten als Information Services Provider bezeichnet) haben diese Meldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Geschäftspläne für Gold Lion Resources tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nicht verlässlich sind. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

