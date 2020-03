IRW-News: Hollister Biosciences Inc. : Hollister Biosciences unterzeichnet Absichtserklärung zum Erwerb der Firma Alphamind Brands

IRW-PRESS: Hollister Biosciences Inc. : Hollister Biosciences unterzeichnet Absichtserklärung zum Erwerb der Firma Alphamind Brands

Hollister Biosciences Inc. - der Erfinder von Kaliforniens führender Haschisch-Preroll-Marke HashBone - unterzeichnet eine Absichtserklärung zum Erwerb der Firma Alphamind Brands, die spannende Produkte im Bereich legale medizinische Pilze entwickelt und Forschungs- und Entwicklungsarbeiten für pharmazeutische Anwendungen für Psilocybin betreibt

Vancouver, BC, 11. März 2020 - Hollister Biosciences Inc. (CSE: HOLL, FRANKFURT: HOB, OTC: HSTRF) (das Unternehmen oder Hollister) - ein diversifiziertes Markenunternehmen für Cannabis, das seine Produkte über 220 Abgabestellen in ganz Kalifornien verkauft - freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 9. März 2020 eine Absichtserklärung (die LOI) zur Übernahme der Firma Alphamind Brands (Alphamind) unterzeichnet hat. Alphamind entwickelt natürliche Gesundheitsprodukte auf Basis legaler Pilzsorten und führt in Zusammenarbeit mit akkreditierten Universitäten Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durch, um Wirkstoffe auf Psilocybin-Basis für die Arzneimittelentwicklung zu entwickeln.

Der Kaufpreis der Aktien wird sich erwartungsgemäß auf insgesamt 1.200.000 CAD belaufen, wobei die Zahlung in Form von Hollister-Stammaktien erfolgt. Der Aktienpreis wird entweder dem volumengewichteten durchschnittlichen Kurswert der Aktien des Unternehmens (VWAP) an 14 aufeinander folgenden Tagen nach Bekanntgabe der Transaktion oder 0,20 CAD (wobei der jeweils höhere Wert zur Anwendung kommt) entsprechen. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt einer üblichen Due-Diligence-Prüfung.

Wir freuen uns sehr über die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zum Abschluss dieser sehr spannenden Übernahme, meint Carl Saling, Gründer und CEO von Hollister Biosciences, Inc. Die Verbesserung der allgemeinen Gesundheit und Leistungsfähigkeit unserer Kunden durch hochwertige Produkte ist einer der grundlegenden Werte unseres Unternehmens und der gesundheitliche Nutzen, der mit dem Konsum von Heilpilzen verbunden ist, ist enorm. Ganz zu schweigen davon, dass unser laufendes Ziel darin besteht, unsere Produktpalette zu erweitern. Alphamind ist mit seinem erfahrenen Managementteam das perfekte Standbein auf dem wachstumsstarken Markt für Heilpilze und ergänzt unser bestehendes Produktangebot im Cannabis- und Hanfbereich.

Ich denke, dass wir mit Hollister einen großartigen Partner gefunden haben, sagt Robert Birmingham, CEO von Alphamind Brands. Wir verfügen über Produkte auf Heilpilzbasis, die zur Auslieferung bereit sind, und die Forschungs- und Entwicklungsarbeit zur Entwicklung eines spannenden Portfolios von geistigen Eigentumsrechten rund um pharmazeutische Behandlungen auf Psilocybinbasis ist im Gange. Als Teil der Hollister-Gruppe erhalten wir Zugang zu zusätzlichen Märkten und können ihre bestehende Herstellungs- und Vertriebsstruktur nutzen. Dies wird ein grundlegender Faktor für das zukünftige Wachstum unseres Geschäfts sein.

In Zusammenhang mit der Transaktion nach dem Fremdvergleichsgrundsatz wird Hollister keine langfristigen Schulden übernehmen und in der Zusammensetzung der Unternehmensführung oder des Board of Directors von Hollister ist derzeit keine Änderung geplant.

Über Hollister Biosciences Inc.

Hollister Biosciences Inc. ist ein diversifiziertes Cannabisunternehmen, das derzeit mit zahlreichen hochwertigen Produkten in 220 der 600 von Indus Holdings (CSE: INDS) - dem exklusiven Vertriebspartner von Hollister - betriebenen Verkaufsstellen vertreten ist. Diese Penetrationsrate wird sich im Zuge der rascheren Umsetzung des vom Unternehmen angepeilten Geschäftsmodells - das auf hohe Gewinnmargen und Produktentwicklung fokussiert ist und alle Schritte von der Saatgutausbringung bis hin zum Verkauf abdeckt - weiter erhöhen.

Aufbauend auf diesem Erfolg hat Hollister die Vision, sich mit seinen innovativen, hochwertigen Cannabisprodukten in zahlreichen Bundesstaaten und mit seinen Hanfprodukten auf nationaler Ebene als Qualitätsmarke Nr. 1 zu positionieren.

Unsere hundertprozentige Tochtergesellschaft in Kalifornien - Hollister Cannabis Co. - ist die erste sowohl staatlich als auch regional lizenzierte Cannabisfirma mit Firmensitz in der Stadt Hollister (Kalifornien), der Geburtsstätte des amerikanischen Bikers, von deren gesetzlosen Wurzeln aus Hollister furchtlos seinen Erfolgskurs einschlägt.

Zu den Produkten von Hollister Cannabis Co. zählen: HashBone, handgefertigte Haschisch-Prerolls in Premiumqualität, das Hauptprodukt der Marke und in Kalifornien die Nummer 1 unter den Haschisch-Prerolls; lösungsmittelfreier Bubble Hash; Fertigpackungen mit Cannabisblüten; Prerolls; Tinkturen; Vape-Produkte; und Tinkturen für Haustiere mit hohen Konzentrationen von CBD aus dem gesamten Spektrum der Pflanze.

Website: www.hollistercannabisco.com

Über Alphamind Brands

Alphamind Brands ist ein in Kanada und den USA ansässiges Wachstumsunternehmen, das ein Portfolio von natürlichen Gesundheitsprodukten auf Basis legaler Pilze entwickelt und unter der Leitung von Dr. Nikos Apostopoulos Forschungs- und Entwicklungsinitiativen zur Erforschung von pharmazeutischen Behandlungen auf Psilocybinbasis durchführt. Die vertriebsbereiten Produkte des Unternehmens beinhalten flüssigen Cordyceps, konzentriertes Pilzpulver, Teemischungen und Schokolade auf Basis von Cordyceps, Löwenmähne, Chaga und Reishi. Die sich in der Entwicklung befindlichen Produkte des Unternehmens beinhalten Sirupe, Elixiere, Kaltgetränke und Nasenspray.

HOLLISTER BIOSCIENCES INC.:

Kontaktdaten des Unternehmens:

klee@k2capital.ca

Tel: 604-961-0296

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Durch den Gebrauch der Wörter erwarten, fortsetzen, schätzen, rechnen mit, könnten, werden, planen, sollten, glauben und ähnlicher Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich gemacht werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt. Aufgrund verschiedener Faktoren und Risiken können sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Dazu zählen auch diverse Risikofaktoren, die in den vom Unternehmen veröffentlichten Unterlagen beschrieben werden und im Unternehmensprofil auf www.sedar.com zu finden sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=51231

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=51231&tr=1

