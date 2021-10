IRW-PRESS: Mobilum Technologies Inc.: Mobilum Technologies engagiert Chief Trading Officer und startet Beta-Test von eigener Hochfrequenzhandels-Engine für Kryptowährungen

Vancouver (British Columbia), 1. Oktober 2021. Mobilum Technologies Inc. (Mobilum oder das Unternehmen) (CSE: MBLM, OTC: MBLMF, FRA: C0B), ein technologieorientiertes Unternehmen, das die traditionelle Finanzwelt durch digitale Zahlungsinfrastrukturen und Digital-Asset-Management-Technologien zugänglich macht, freut sich, den Beginn des Beta-Tests seiner eigenen automatisierten Hochfrequenzhandels-Engine für mehrere Märkte zur Vereinfachung des intelligenten Kryptowährungshandels bekannt zu geben.

Die interne automatisierte Handels-Engine von Mobilum verwendet zuvor festgelegte quantitative Daten, um Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen an mehreren Börsen innerhalb von Millisekunden zu kaufen und zu verkaufen. Durch die Verwendung von quantitativen Daten, die von der technischen und fundamentalen Analyse stammen, einschließlich Volumen, Preis, Verhältnisse, technische Indikatoren und Handelssignale, wird die eigene Handels-Engine für Kryptowährungen von Mobilum in der Lage sein, intelligente, sichere und blitzschnelle Geschäfte abzuschließen, um das Risiko zu senken und den Umsatz zu steigern.

Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es Piotr Majka als Chief Trading Officer engagiert hat, um seine Kryptowährungs-Handelsbetriebe zu verwalten und zu testen. Majka wird datengetriebene algorithmische Strategien und Erkenntnisse einsetzen, die kontinuierlich überwacht und optimiert werden, um maximale Renditen zu erzielen. Majka wird umfassende Beta-Tests mit realen Simulationen durchführen, bevor Aktiva des Unternehmens in Produktion gebracht werden. Majka ist ein ergebnisorientierter Kapitalmarktexperte mit einer umfassenden Erfahrung von über 20 Jahren im Finanzbereich, einschließlich 15 Jahre in leitender Funktion bei globalen und lokalen Banken. Majka war für Projekte für die größten polnischen Investment- und Pensionsfonds sowie für Investmentbanken aus den USA und dem Vereinigten Königreich verantwortlich, einschließlich MSCO, ML, GS, CLSA, KBC und UBS. Majka war einer der ersten in der Branche, der erfolgreich einen DMA- und ALGO-Handel für institutionelle Kunden einführte.

Wir freuen uns, den Beginn der Beta-Tests unserer neuen automatisierten Handels-Engine bekannt zu geben. Die Volatilität des Kryptowährungsmarktes und die Tatsache, dass wir eines der ersten börsennotierten Unternehmen sind, das eine Hochfrequenzhandels-Engine für Kryptowährungen einsetzt, verschafft uns einen Vorteil als Pionierunternehmen, sagte Wojciech Kaszycki, CEO von Mobilum OÜ. Kryptowährungsmärkte bieten dank größerer Transparenz und höherer Fluktuation mehr Arbitragemöglichkeiten als traditionelle Märkte. Mit diesem Produkt und unserem neuen hochqualifizierten Chief Trading Officer sind wir in der Lage, von diesem lukrativen Bereich vollständig zu profitieren.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Soy Garipoglu, Investor Relations, unter (778) 990-8985 oder per E-Mail unter sgaripoglu@mobilum.com.

Über Mobilum Technologies Inc.

Mobilum Technologies Inc. (CSE:MBLM) (OTC:MBLMF) (FWB:C0B) ist ein technologieorientierter Anbieter von Zahlungsleistungen (Payment Service Provider/PSP), der es sich zur Aufgabe gemacht hat, über eine digitale Zahlungsinfrastruktur und Digital-Asset-Management-Technologien den Zugang zum traditionellen Finanzsystem zu ermöglichen. Unser Ziel ist es, mit Hilfe des von Mobilum entwickelten On-Ramp-Gateway Verbrauchern in aller Welt die Umwandlung von Fiat- in Kryptowährung zu ermöglichen. Mobilum steigert den Aktionärswert durch die Entwicklung neuer Technologien für den Handel mit digitalen Aktiva. Mobilum hat Niederlassungen in Kanada, Hongkong, Polen und Estland. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Mobilum.com.

