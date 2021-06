IRW-PRESS: Nexus Gold Corp.: Nexus Gold bohrt im Goldprojekt Dakouli 2 im westafrikanischen Burkina Faso 4 m mit 10,87 g/t Au innerhalb von 28 m mit 1,90 g/t Au

Vancouver, Kanada - 22. Juni 2021 - Nexus Gold Corp. (Nexus oder das Unternehmen) (TSX-V: NXS, OTCQB: NXXGF, FWB: N6E) freut sich zu melden, dass das Unternehmen die vorläufigen Untersuchungsergebnisse für das vor kurzem abgeschlossene Diamantbohrprogramm in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Dakouli 2 mit 9.800 ha in Burkina Faso, Westafrika, erhalten hat.

Insgesamt wurden Erkundungsbohrungen mit 11 Bohrlöchern über 2.500 Meter durchgeführt. Dieses Bohrprogramm war darauf ausgelegt, die Zonen der Mineralisierung, die während des Reverse-Circulation- (RC) Bohrprogramms des Unternehmens vom November und Dezember 2020 entdeckt wurden, zu bestätigen und weiter zu erkunden. Im Folgenden einige der wichtigen Ergebnisse aus diesen ersten fünf Diamantbohrlöchern:

DKL-21-DD-002

- 10,87 Gramm Gold (Au) pro Tonne (g/t) über 4 Meter

- Innerhalb eines breiteren Abschnitts von 1,90 g/t Au über 28 m (von 91 bis 119 Meter Tiefe)

- 1,43 g/t Au über 10 m (von 154 m bis 164 m)

- Einschließlich 10,60 g/t Au über 1 m

Dieses Bohrloch ergab hochgradige Intervalle von 15,10 g/t Au über 1 m und 17,00 g/t Au über 1 m.

DKL-21-DD-001

- 1,01 g/t Au über 15 m

- Einschließlich 6,88 g/t Au über 1 m

- Innerhalb eines breiteren Abschnitts von 23 m mit 0,95 g/t Au

- 1,46 g/t Au über 7 m

- Einschließlich 4,87 g/t Au über 1 m

Dies ist ein ausgezeichneter Auftakt des Diamantprogramms. Es sieht aus, als hätten wir eine eindrucksvolle Zone entdeckt, die die metavulkanische/metasedimentäre Kontaktfläche umhüllen würde, sagte Warren Robb, VP Exploration. Wir haben diese Kontaktfläche mittlerweile über mehr als 800 Meter nachverfolgt, und sie ist in der Tiefe weiterhin offen, erklärte Herr Robb weiter.

Wir sammeln derzeit wertvolle Informationen über das Vorkommen der Goldlagerstätte in Dakouli, sagte Alex Klenman, der President und CEO. Unser Kenntnisstand über die Kontinuität entlang dieser Hauptstreichrichtung, die sich über mehrere Kilometer in Richtung Westen hinzuziehen scheint, verbessert sich weiter. Das umfassende geochemische Profil in Dakouli sowie der handwerkliche Kleinstbergbau lassen darauf schließen, dass möglicherweise Subzonen oder Korridore bestehen, die parallel zu dieser Hauptstreichrichtung verlaufen, die sich in Richtung Südwesten zu erstrecken scheint. Sobald alle Ergebnisse vorliegen und veröffentlicht sind, beginnen wir mit einem Folgeprogramm, um die Mineralisierung in Dakouli weiter zu definieren, so Alex Klenman weiter.

Tabelle mit wichtigen Ergebnissen:

BOHRLOCH UTM_O UTM_N HÖHE AZIMUTNEIGUNVON BIS LÄNGEAu

G g/t

DKL-21-DD- 636975144576293 -60 80 81 2,87

001 4

135 0,75

Einschließ 135 0,95

lich

Einschließ 135 1,01

lich

Einschließ 135 1,14

lich

Einschließ 130 2,46

lich

Einschließ 135 0,88

lich

194 1,46

Einschließ 189 2,03

lich

Einschließ 191 0,87

lich

DKL-21-DD- 637020144578296 -50 75,577 ,5 1,94

002 3

119 1,90

Einschließ 95 10,87

lich

Einschließ 92 15,10

lich

Einschließ 95 17,00

lich

Und 103 1,78

Und 107 1,09

Und 111 1,79

Und 119 2,38

145 0,04

164 1,43

Einschließ 157 10,60

lich

DKL-21-DD- 637098144577296 -50 106 128 22 0,47

003 0

Einschließ 107 1 0,81

lich

Und 112 1 0,34

Und 122 1 0,14

Und 127 1 0,37

DKL-21-DD- 144578 -50 4,5 1,5 0,50

004 4

159 0,06

Einschließ 153 0,33

lich

DKL-21-DD- 144577 -50 0,5 63,53 0,55

005 4

0,5 88 9,5 0,40

117 1 0,28

193 9 0,27

192 1 0,64

Anmerkung: Die gemeldeten Intervalle sind Abschnittslängen, nicht die wahren Mächtigkeiten.

Der Bohrkern wird in einem sicheren Bohrkernlager im Dorf Bokin protokolliert und beprobt. Die Bohrkernproben aus dem Programm werden mit einer Diamantsäge in Hälften geschnitten und dann zur Analyse an Activation Laboratories in Ouagadougou gesandt, ein akkreditiertes Labor für Mineralanalysen. Alle Proben werden mit den Standardverfahren Brandprobe-AA auf Gold untersucht. Im Rahmen des Qualitätskontroll-/Qualitätssicherungsprogramms (QS/QK) von Nexus werden routinemäßig zertifizierte Goldreferenzproben, Leerproben und Feldduplikate in den Probenstrom eingefügt. Bei den in dieser Pressemitteilung gemeldeten Ergebnissen wurden keine Probleme im Bereich QS/QK festgestellt. Die Ergebnisse aus den Bohrlöchern 6-11 stehen noch aus; die Ergebnisse werden unmittelbar nach Erhalt begutachtet und überprüft und danach gemeldet.

Bisherige Bohrungen in Dakouli

Ende 2020 führte das Unternehmen ein Reverse-Circulation- (RC) Bohrprogramm in dem Konzessionsgebiet mit 98 Quadratkilometern durch, das 2.914 Meter an Erkundungsbohrungen umfasste. Dieses erstmalige Bohrprogramm in dem Konzessionsgebiet war auf die Erkundung mehrerer Gebiete ausgelegt, in denen entweder hohe Goldwerte aus Gesteinsproben oder entsprechende geochemische und geophysikalische Anomalien in der Nähe der handwerklichen Kleinstbergbauanlagen (Orpaillages) gemeldet wurden. Die Bohrungen waren bisher primär auf einen kleinen Abschnitt im oberen nordwestlichen Teil des Konzessionsgebiets beschränkt.

In mehreren Bohrlöchern wurden bedeutende Ergebnisse festgestellt, unter anderem:

DKL-20-RC-007

- 4,83 Gramm Gold (Au) pro Tonne (g/t) über 20 Meter

- Einschließlich 14,51 g/t Au über 6 m

- Und 39,6 g/t über 2 m

DKL-20-RC-009

- 1,61 g/t Au über 10 m

- Einschließlich 4,11 g/t Au über 2 m

DKL-20-RC-010

- 1,89 g/t Au über 8 m

- Einschließlich 6,54 g/t Au über 2 m

Außerdem ergaben mehrere Bohrlöcher umfassende Abschnitte mit Werten unter einem Gramm Gold, unter anderem DKL-20-RC-006 mit 0,59 g/t Au über 18 Meter, DKL-20-RC-017 mit 0,91 g/t Au über 10 m und DKL-20-RC-002 mit 0,64 g/t Au über 16 Meter.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59114/Nexus-Gold-News-Release_220621_DEPRcom.001.jpeg

Bild 1: Schnitte durch die Sabce-Verwerfungen (rot) und Kleinstbergbau-Zonen, Projekt Dakouli 2, Burkina Faso, Westafrika

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59114/Nexus-Gold-News-Release_220621_DEPRcom.002.jpeg

Bild 2: Lage des Projekts Dakouli 2, Grünsteingürtel Goren, Burkina Faso, Westafrika

Über das Gold-Konzessionsgebiet Dakouli 2

Die Explorationskonzession für Dakouli 2 umfasst ein 98 km² (9.800 Hektar) großes Goldexplorations-Konzessionsgebiet, das sich ungefähr 100 Kilometer nördlich der Hauptstadt Ouagadougou befindet. Dakouli liegt im Grünsteingürtel Goren in der Nähe der Mine Bissa von Nordgold und wird von der goldhaltigen Scherzone Sabce durchschnitten.

Ende 2018 führten die Geologen des Unternehmens ein umfassendes Boden-Vorerkundungsprogramm westlich und südlich des Haupt-Orpaillagegebiets (handwerkliche Zone) durch und identifizierten neue oberflächennahe Bergbauanlagen, die durch handwerkliche Bergleute betrieben werden. Die aus diesen neuen Zonen entnommenen Gesteinsproben enthielten verschiedene Konzentrationen von sichtbarem Gold, unter anderem grobe nuggetartige Proben.

Durch die Folgetätigkeiten wurde eine anomale Zone festgestellt, die sich ca. 500 Meter westlich der Probenahmezonen erstreckt. Anhand dieser Ergebnisse leitete das Unternehmen eine geochemische Bodenuntersuchung über 150 Kilometer Luftlinie in der nördlichen Hälfte des Konzessionsgebiets Dakouli 2 ein. Diese Untersuchung ergab drei wichtige geochemische Goldtrends.

Der primäre Goldtrend verläuft parallel zur Verwerfungszone Sabce, erstreckt sich ungefähr 10 Kilometer in nordöstlich-südwestlicher Richtung und durchschneidet das Konzessionsgebiet von der nordöstlichen Ecke bis zu seiner westlichen Grenze. In der Sabce-Verwerfung lagern mehrere Vorkommen, unter anderem die Mine Bissa von Nordgold mit 3,4 Mio. Unzen, ca. 25 km östlich des Gebiets von Dakouli.

Zwei sekundäre Goldtrends, die sich jeweils über ca. 6,5 Kilometer erstrecken, sind in nordwestlicher bis südöstlicher Richtung orientiert und durchschneiden den primären Trend. Alle drei geochemischen Goldtrends entsprechen den geophysikalischen Trends, die anhand von national durchgeführten luftgestützten geophysikalischen Untersuchungen in der Region identifiziert wurden.

Warren Robb, P.Geo., Vice President, Exploration, ist die qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, die die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung genehmigt hat und dafür verantwortlich ist.

Über das Unternehmen

Nexus Gold ist in Kanada ansässiges Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen mit einem umfangreichen Portfolio von Projekten in Kanada und Westafrika. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf die zu 100 % unternehmenseigene, 98 Quadratkilometer große Goldkonzession Dakouli 2 in Burkina Faso (Westafrika) und das rund 1.400 Hektar große Goldprojekt McKenzie in Red Lake (Ontario) gerichtet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erschließung seiner Kernprojekte und strebt gleichzeitig Joint-Venture-, Earn-In- und strategische Partnerschaften für andere Projekte in seinem Portfolio an.

Weitere Informationen finden Sie online unter: nxs.gold

Für das Board of Directors von

NEXUS GOLD CORP.

Alex Klenman

President & CEO

604-558-1920

info@nexusgoldcorp.com

www.nxs.gold

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund von Faktoren, die im Abschnitt Stellungnahmen und Analysen des Managements (MD&A) in unserem Zwischenbericht bzw. aktuellen Jahresbericht sowie in anderen Berichten und Dokumenten zur Vorlage bei der TSX Venture Exchange sowie in den einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetzen beschrieben sind, unter Umständen wesentlich davon abweichen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59114

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59114&tr=1

