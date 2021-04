IRW-News: NSJ Gold Corp.: NSJ Gold Corp. (CSE: NSJ) setzt Explorationsbohrungen im Projekt Golden Hills (Arizona, USA) fort

IRW-PRESS: NSJ Gold Corp.: NSJ Gold Corp. (CSE: NSJ) setzt Explorationsbohrungen im Projekt Golden Hills (Arizona, USA) fort

Vancouver, BC, 16. April 2021, NSJ Gold Corp. (CSE: NSJ) (NSJ oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass die Bohrungen im Projekt Golden Hills, das sich 40 km südlich von Parker (Arizona, USA) befindet, im Gange sind und bislang 5 RC-Bohrlöcher (Anm.: Bohrungen mit Umkehrspülung) abgeschlossen wurden. Diese 5 Bohrlöcher befinden sich allesamt in einem Radius von weniger als 100 Metern von der zuvor entdeckten hochgradigen Gold-/Kupfererzgangzone. Bis dato hat es keine Probleme mit der Standfestigkeit des Gesteins gegeben und es wurden keine Hohlräume durchteuft; die Gewinnungsrate aller entnommenen Proben war gut. Die Firma Alford Drilling LLC hat bei Golden Hills bislang 408 Bohrmeter absolviert.

Die abgeschlossenen Bohrungen haben Gesteine mit einer ähnlichen Alteration wie die ersten Bohrungen innerhalb der Erzgangzone durchteuft. In einem Teil des Bohrguts konnten Hämatit, verschiedene Kupferoxide und verkieselte Zonen beobachtet werden. Die Entdeckung von Zonen, in denen der Großteil der gewonnenen Gesteinssplitter aus Hämatit bestanden, hat das Explorationsteam dazu veranlasst, bei zukünftigen Analysearbeiten auch eine Analyse der Eisenkonzentration vornehmen zu lassen. Diese erste Bohrrunde wird voraussichtlich vor Ende April abgeschlossen, wonach die Proben von der sicheren Lagereinrichtung zur Analyse an die Einrichtung von ALS Chemex in Tucson (Arizona) transportiert werden.

NSJ gibt ferner bekannt, dass das Unternehmen die Firma Apaton Finance GmbH aus Hannover (Deutschland) beauftragt hat, Marketingdienstleistungen mit Schwerpunkt auf die Finanzgemeinde im deutschsprachigen Raum zu erbringen. Apaton Finance GmbH erhielt einen Betrag von 20.000 Euro für einen viermonatigen Vertrag.

Qualifizierter Sachverständige

Richard Kern, B.Sc., M.Sc., P.Geo., Certified Professional Geologist, ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Herr Kern steht als Vice President of Exploration von NSJ Gold Corp. in einem Nahverhältnis zum Unternehmen.

Über NSJ Gold Corp.

NSJ hält eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Projekt Golden Hills (das Konzessionsgebiet) im US-Bundesstaat Arizona, das Gegenstand einer 3%igen Net Smelter Return (NSR)-Lizenzgebühr ist. Das Konzessionsgebiet befindet sich 100 Meilen westlich der Mine Kay (im Besitz von Arizona Metals Corp./TSXV: AMC) und 80 Meilen südlich der Mine Moss (im Besitz von Northern Vertex Mining Corp./TSXV: NEE). Das Konzessionsgebiet besteht aus 7 patentierten Claims und 94 nicht patentierten Bergbau-Claims mit 1.970 Acres (8,5 km²) Gesamtfläche. Das Managementteam von NSJ verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Finanzierung, Exploration, Erschließung und Minenbetrieb.

Für das Board of Directors

Jag Sandhu, CEO und President 778-218-9638

