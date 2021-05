IRW-PRESS: Optimi Health Corp.: Optimi Health und Numinus Wellness reichen 100 % natürliches Psilocybin-Extrakt bei Health Canada ein und beantragen eine präklinische Studie

Forschungspartner entwickeln eine Psychedelika-Kapsel für die Dosisfindung im Rahmen einer klinischen Humanstudie

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA (11. Mai 2021) - Optimi Health Corp. (CSE: OPTI) (OTC: OPTHF) (FWB: 8BN) (Optimi oder das Unternehmen), der Entwickler einer vertikal integrierten funktionellen Pilzmarke für den Einsatz im Gesundheits- und Wellnessbereich, und Numinus Wellness Inc. (Numinus) (TSXV: NUMI), ein Unternehmen für psychische Gesundheit, das an der Weiterentwicklung von innovativen Behandlungen und sicheren, evidenzbasierten Psychedelikatherapien arbeitet, haben mit der Entwicklung eines ersten Psilocybin-Extrakts aus 100 % natürlichen Inhaltsstoffen einen weiteren frühzeitigen Meilenstein erreicht.

Optimi und Numinus haben über den Impact Clinical Trials Accelerator der University of Calgary (Impact) bei der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada einen Antrag auf Bewilligung einer präklinischen Studie zur Begutachtung und Stellungnahme eingereicht. Zwischenzeitlich werden der Anbau, die Forschung, die Formulierung sowie laufende Validierungsstudien zur Herstellung des Psilocybin-Extrakts für das Prüfpräparat der Studie im Labor von Numinus in der kanadischen Provinz British Columbia, das über eine Lizenz von Health Canada verfügt, fortgesetzt.

Zu den wichtigsten Angaben im Informationspaket, das Health Canada vorgelegt wurde, zählen die chemischen Bestandteile des Prüfpräparats, der Genotyp und die Formulierung sowie die Verfahren und Prozesse zur Herstellung einer konsistenten Dosierung aus Psilocybe-Pilzen.

Auf Basis der Rückmeldungen von Health Canada und der erwwarteten behördlichen Genehmigungen plant Numinus, den Pilzklon-Kandidaten zur Entwicklung einer einheitlichen, 100 % natürlichen Psilocybin-Kapsel zu verwenden, die dann in Optimis klinischen Humanstudien zum Einsatz kommen soll - zunächst in einer Dosisfindungsstudie und anschließend in weiteren Studien für eine Vielzahl von Erkrankungen des Menschen.

Optimi erhält alle Besitzrechte an der daraus resultierenden Psilocybin-Kapsel sowie die gesamten geistigen Eigentumsrechte hinsichtlich deren Nutzung.

JJ Wilson, Chairman des Board of Directors von Optimi, erklärt: Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt, mit dem wir uns für die Entwicklung von evidenzbasierten Produktformulierungen natürlichen Ursprungs einsetzen. Wir sind der Meinung, dass Wirksamkeit, Kosten und Integrität der Herkunft als Eckpfeiler unserer Markenpositionierung die künftige Nachfrage seitens der Verbraucher bestimmen werden. Durch die Verwendung natürlicher Produkte sind wir bestrebt, das gesamte Wertpotenzial in diesem Sektor zu erschließen. Mit der Arbeit, die wir heute gemeinsam mit den Teams von Numinus und Impact in Angriff nehmen, zielen wir auf die Entwicklung von Wirkstoffen ab, von denen wir hoffen, dass sie sich zu sogenannten Blockbustern entwickeln und die Therapie von psychischen Erkrankungen grundlegend verändern, während sie gleichzeitig den historischen Prinzipien und dem natürlichen biologischen Ursprung treu bleiben.

Numinus freut sich, gemeinsam mit Optimi als Partner diese wichtigen Arbeiten voranzutreiben und das fachliche Know-how, die lizenzierte Betriebsanlage sowie die spezielle Ausrüstung zur Verfügung zu stellen, die für eine rasche Entwicklung, Formulierung und strenge Prüfung von Produkten aus natürlichem Psilocybe benötigt werden, und diese auf das Antrags- und Zulassungsverfahren bei Health Canada vorzubereiten, meint Sharan Sidhu, Science Officer und General Manager von Numinus Bioscience. Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Arbeiten mit Optimi, um sichere, standardisierte und reproduzierbare Produkte zu entwickeln, mit denen aussagekräftige und genaue klinische Studiendaten möglich sind.

Numinus Bioscience hat vor Kurzem Ergänzungen zu seiner bundesweiten Lizenz erhalten, die den Besitz, die Herstellung, die Zusammensetzung, den Verkauf, den Export und die Auslieferung eines breiten Spektrums von Psychedelika genehmigen, das erstmals auch Ketamin and Lysergsäurediethylamid (LSD) umfasst. Mit dieser Ergänzung wird auch die Rolle unterstützt, die Numinus Bioscience im Hinblick auf Aktivitäten mit Bezug zu Meskalin, N,N-Dimethyltryptamin (DMT), N-Methyl-3,4-Methylendioxyamphetamin(MDMA), Psilocin und Psilocybin spielt.

ÜBER OPTIMI (CSE: OPTI) (OTC: OPTHF) (FWB: 8BN)

Optimi entwickelt eine anspruchsvolle Pilzmarke, die sich auf Gesundheits- und Wellnessmärkte konzentriert. Mit einem vertikal integrierten Ansatz beabsichtigt Optimi, qualitativ hochwertige, funktionelle Pilzprodukte in seinen beiden Anlagen, die sich auf einer Fläche von insgesamt 20.000 Quadratmetern in Princeton, British Columbia, kurz vor der Fertigstellung befinden, zu kultivieren, extrahieren, verarbeiten und zu vertreiben. Um Pilze vollumfänglich wissenschaftlich zu untersuchen, hat das Unternehmen über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Optimi Labs Inc. eine Ausnahme zu Forschungszwecken gemäß den Health Canada Food and Drug Regulations (FDR) für die Verwendung von Psilocybin und Psilocin für wissenschaftliche Zwecke erhalten. Optimi hat zudem eine Händlerlizenz gemäß den kanadischen Betäubungsmittelkontrollvorschriften beantragt, die den Besitz, den Vertrieb, den Verkauf, die Laboranalyse und Forschung und Entwicklung von Psilocybin- und Psilocin-Formulierungen regelt. Optimi ist zu fachkundiger Kultivierung und Qualitätsproduktion verpflichtet, die allen anwendbaren Gesetzen und geltenden Vorschriften unterliegt und in Übereinstimmung mit diesen steht, um eine sichere, überlegene kanadische Pilzproduktion zu gewährleisten.

Mehr erfahren Sie unter: https://optimihealth.ca/.

ÜBER NUMINUS WELLNESS

Numinus Wellness (TSX-V; NUMI) befähigt Menschen durch die Entwicklung und Bereitstellung von innovativen Produkten für die psychische Gesundheit und den Zugang zu sicheren, evidenzbasierten Psychedelikatherapien, sich zu heilen und zu gesunden. Das Modell von Numinus Wellness, das sich aus der Psychedelikaherstellung, Forschung und klinischen Pflege zusammensetzt, leitet einen Wandel ein, bei dem es darum geht, Symptome wie Depressionen, Angstzustände, Trauma, Schmerzen und Substanzmissbrauch nicht mehr zu behandeln, sondern zu heilen. Wir von Numinus verstehen uns als Vorreiter, wenn es darum geht, psychedelikagestützte Therapien in die gängige klinische Praxis einzubinden und die Grundfesten für eine gesündere Gesellschaft zu legen.

Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter numinus.ca oder auf Facebook, Twitter und Instagram.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Investor Relations

E-Mail: investors@optimihealth.ca

Tel: +1 (778) 930-1321

Web: https://optimihealth.ca/

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Ansichten von Optimi im Hinblick auf zukünftige Ereignisse beziehen. Alle Aussagen, in denen Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse bzw. Leistungen zum Ausdruck gebracht bzw. besprochen werden (und zwar häufig, jedoch nicht immer, unter Verwendung von Worten oder Phrasen wie resultiert vermutlich in, werden voraussichtlich, erwartet, wird fortgesetzt, wird davon ausgegangen, geht davon aus, glaubt, schätzt, beabsichtigt, plant, prognostiziert, Vorausschau, Strategie, Ziel und Ausblick), sind keine historischen Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen bzw. Schätzungen, Annahmen und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate oder Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen tatsächlich als richtig erweisen, und es sollte daher kein übermäßiges Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gelegt werden. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf den Antrag auf Erteilung einer Handelslizenz, die Aktivitäten, die im Rahmen der Forschungsfreistellung des Unternehmens durchgeführt werden sollen, und das damit verbundene Geschäft in Bezug auf Psilocybin und Psilocin sowie die Pläne, Schwerpunkte und Ziele von Optimi.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen diversen Risiken und Ungewissheiten, von denen viele nicht im Einflussbereich von Optimi liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen veröffentlicht oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Auswirkungen und der Verlauf der COVID-19-Pandemie sowie andere Faktoren, die unter Forward-Looking Statements und Risk Factors im endgültigen Prospekt des Unternehmens vom 12. Februar 2021 aufgeführt sind. Optimi ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es tauchen von Zeit zu Zeit neue Faktoren auf und es ist für Optimi unmöglich, all diese Faktoren vorherzusehen oder die Auswirkung jedes einzelnen zu bewerten bzw. festzustellen, inwieweit ein Faktor alleine oder in Verbindung mit anderen Faktoren dazu führen könnte, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung.

