IRW-PRESS: Organic Garage Ltd.: Future of Cheese von Organic Garage beginnt gemeinsam mit einem der führenden unabhängigen Lebensmittelhersteller in Kanada die Produktion

Die ersten Käsesorten von Future of Cheese werden in einer hochmodernen HACCP-zertifizierten Produktionsstätte im Süden von Ontario (Kanada) hergestellt.

6. Mai 2021, Toronto, Kanada: Organic Garage Ltd. (TSXV: OG, OTCQX: OGGFF, FRA: 9CW1), einer der führenden unabhängigen Bio-Lebensmittelhändler Kanadas, freut sich bekannt zu geben, dass sein neu erworbenes pflanzliches Lebensmittelunternehmen Future of Cheese Inc. (Future of Cheese oder das Unternehmen) erfolgreich eine kommerzielle Produktionsvereinbarung mit Flamaglo Foods Ltd., Ontario, abgeschlossen hat

Das Unternehmen hat in den letzten zwei Monaten eng mit dem erfahrenen Team von Flamaglo Foods in dessen HACCP-zertifizierten Einrichtung zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass alle Aspekte des Herstellungsprozesses unter Verwendung der höchsten und strengsten Qualitäts- und Kontrollniveaus erreicht werden können und werden. Dazu gehören Zutatenbeschaffung, Chargenprüfung, Produktherstellung, Verpackung, Lagerung und Fulfillment. Alle Rezepturen und Formulierungen bleiben Eigentum des Unternehmens, und Flamaglo Foods hat eine strikte Vertraulichkeitsvereinbarung hinsichtlich der Produktion und Herstellung zukünftiger Käseprodukte unterzeichnet.

Die Auswahl eines inländischen Produktionspartners mit nachweisbar weitreichender Erfahrung, Wissen und Erfolg im pflanzlichen Lebensmittelsektor ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen und ermöglicht uns, mit der Produktion unserer ersten Produktlinie mit Zuversicht zu beginnen, sagte Jen Wojtaszek, President von Future of Cheese.

Flamaglo Foods ist ein Familienunternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Herstellung und Produktion von pflanzlichen Alternativen zu Milchprodukten, die seit der Einführung der ersten Konsummarke des Gründers, Yoso, im Jahr 1998, anerkannt ist. Yoso vertreibt seine Produkte derzeit an mehr als 2.000 Einzelhandelsstandorten in ganz Kanada und verfügt über ein gut etabliertes Vertriebsnetz mit Einzelhändlern und Distributoren im ganzen Land.

Francis Lo, Mitbegründer von Yoso und Flamaglo Foods, sagte: Mein Team und ich freuen uns über und auf die Zusammenarbeit mit Future of Cheese, um ihre gut entwickelte Vision und Rezepte in außergewöhnliche Produkte umzusetzen, für die der schnell wachsende Markt für pflanzliche Produkte bereit ist.

Matt Lurie, President und CEO von Organic Garage, und Craig Harding, Mitbegründer von Future of Cheese, sprachen bei Proactive Investors über die Flamaglo-Vereinbarung. Um das Interview mit Proactive Investors abzurufen, klicken Sie bitte auf den folgenden Link:

https://www.youtube.com/watch?v=ipEu8NsT0-c

Über Future of Cheese

Die Future of Cheese Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich mit der Innovation und Herstellung von pflanzlichem Käse beschäftigt, und von den besten und anerkanntesten Käseherstellern der Welt, gemeinsam mit Kanadas besten Köchen und mit Unterstützung durch ein Team von Wissenschaftlern und Nachhaltigkeitsexperten, geführt wird. Das Unternehmen will sich mithilfe einzigartiger Alterungs- und Herstellungsprozesse, eines etablierten Vertriebsnetzwerks und hochrangiger Marketingkanäle im schnellwachsenden Markt für pflanzliche Alternativen zu Milchprodukten durchsetzen und den Weg für die Zukunft des Käses (Future of Cheese) ebnen! Weitere Informationen sind auf der Website von Future of Cheese unter www.futureofcheese.com erhältlich.

Über Flamaglo Foods Ltd.

Flamaglo Foods Limited ist einer der führenden unabhängigen Lebensmittelhersteller Kanadas und wurde 2002 von Lebensmittel- und Getränkeherstellern in der dritten Generation gegründet. Die hochmoderne HACCP-zertifizierte Anlage des Unternehmens befindet sich in Cambridge, Ontario. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Flamaglo Foods unter www.yoso.ca

Über Organic Garage Ltd.

Organic Garage (TSXV: OG) (OTCQX: OGGFF) (FWB: 9CW1) ist eines der führenden unabhängigen Unternehmen im Bio-Lebensmittelhandel in Kanada, das seinen Kunden eine breite Palette an gesunden und natürlichen Produkten zu erschwinglichen Preisen anbietet. Die Läden des Unternehmens sind in erster Lage angesiedelt und vermitteln den Kunden beim Einkauf von Lebensmitteln ein einzigartiges und wertorientiertes Shoppingerlebnis. Organic Garage wurde 2005 von einem Lebensmittelhändler in vierter Generation gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto. Ziel des Unternehmens ist es, seine Präsenz als Einzelhändler auf den Großraum von Toronto auszudehnen. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Organic Garage unter www.organicgarage.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Bill Mitoulas

T: (416) 479-9547

E: investor_relations@organicgarage.com

W: www.organicgarage.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (in dieser Meldung gemeinsam als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Sämtliche Aussagen, die keine aktuellen oder historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, wenn auch nicht immer, an der Verwendung von Begriffen wie z.B. prognostizieren, erreichen, könnten, glauben, planen, beabsichtigen, Ziel, laufend, durchgehend, schätzen, Ausblick, erwarten, können, werden, Projekt, sollten oder ähnlichen Ausdrücken bzw. deren Verneinungen zu erkennen, mit denen Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse gezogen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, von denen viele nicht im Einflussbereich von Organic Garage liegen. Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau oder die Erfolge von Organic Garage erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Organic Garage hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten, von denen einige hier beschrieben werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Leistungen und Ergebnisse von Organic Garage erheblich von den prognostizierten zukünftigen Leistungen oder Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden vom aktuellen Datum ausgehend getätigt und Organic Garage ist außerhalb der gesetzlichen Vorschriften nicht verpflichtet, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, um damit neuen - nachfolgenden oder anderweitigen - Informationen zu entsprechen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58239

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58239&tr=1

