IRW-News: TransCanna Holdings Inc.: TransCanna beginnt mit "Phase 1" der Konstruktions- und Markteinführungsaktivitäten auf Vorzeigeanlage Daly

IRW-PRESS: TransCanna Holdings Inc.: TransCanna beginnt mit "Phase 1" der Konstruktions- und Markteinführungsaktivitäten auf Vorzeigeanlage Daly

Vancouver, BC, Kanada, 16. Juli 2020 - TransCanna Holdings Inc. (CSE: TCAN:

XETR: TH8) ("TransCanna" oder das Unternehmen") gibt erfreut bekannt, dass aufgrund der kürzlich erlangten Betriebslizenz für den gesamten Bundesstaat die hundertprozentige Tochtergesellschaft Lyfted Farms, Inc. ("Lyfted") mit den Vorbereitungen für die kommerziellen Vertriebsaktivitäten auf seiner 196.000 Quadratfuß großen Vorzeigeanlage Daly Avenue in Modesto, Kalifornien, begonnen hat.

Ziel der Phase 1 ist es, sich auf die Expansion und Intensivierung der Vertriebsaktivitäten des Unternehmens zu konzentrieren. Durch die überarbeitete Gestaltung der Phase 1 des Verteilerzentrums Daly wurde die Nutzfläche auf 16.000 Quadratfuß gesteigert, sodass das Unternehmen seine Kerngeschäftseinheit so expandieren kann, dass es die explodierende Nachfrage seitens der Kunden bedienen kann.

"Nach vielen Monaten der Planung und Vorbereitung freut sich unser Team sehr darauf, mit dem Betrieb in Daly zu beginnen", sagte CEO Bob Blink. "Wir freuen uns darauf, mit dieser Anfangsphase unsere Anleger für ihre Geduld zu belohnen und ihnen das wahre Potenzial, das wir im The Daly Building sehen, zu zeigen. Wir gehen davon aus, dass wir schon im vierten Quartal 2020 eine schrittweise Erhöhung der Vertriebseinnahmen von rund 6 Mio. CAD im Quartal verzeichnen werden. Wenn wir das mit den bestehenden Erträgen kombinieren, sollte unsere anvisierte Run Rate am Geschäftsjahresende die vorigen Erwartungen übertreffen und bei ungefähr 36 Mio. CAD liegen."

Lyfted Farms hat in Vorbereitung auf die Geschäftstätigkeiten in der Anlage Daly einen Vertrag mit der Bay Alarm Company über ein modernes, integriertes Sicherheitssystem abgeschlossen. Die Vorbereitungen sind bereits außerhalb der Anlage im Gange und das System soll bis zum 15. August 2020 fertig sein.

Darüber hinaus wurden die dreifach redundante Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage (HVAC) der Einrichtung, die Gefrierkammer mit einer Temperatur von unter 4 Grad Celsius und die Systeme der Verteilungsbereiche zur Vorkühlung und Kalibrierung in den Betriebsbereichen aktiviert. Die Schulung der Mitarbeitertechniker hat an den automatisierten Hochgeschwindigkeits-Verpackungssystemen des Unternehmens begonnen, bei denen die WeighPack Swifty Baggers und die Combiscale 14-Kopf-Drehwaagen kombiniert werden, um eine hocheffiziente und präzise Abfüllung zu gewährleisten, wodurch die Arbeits- und Materialkosten auf ein branchenweit führendes Niveau gesenkt werden.

Seit dieser Woche wird Verpackungs- und Support-Material an das Verteilerzentrum Daly geliefert und der Abschluss der Phase 1 des Vertriebsausbaus wird bis zum 15. September 2020 erwartet.

Über TransCanna Holdings Inc.

TransCanna Holdings Inc. ist ein in Kanada notiertes Unternehmen mit Sitz in Kalifornien (USA), das über seine hundertprozentigen kalifornischen Tochtergesellschaften Cannabis-Marken für den kalifornischen Lifestyle entwickelt.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.transcanna.com bzw. per E-Mail unter info@transcanna.com.

Für das Board:

Bob Blink, CEO

604-349-3011

TransCanna Holdings Inc.

Suite 928, 1030 West Georgia Street

Vancouver, B.C. V6E 2Y3

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse des Managements des Unternehmens wider. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie wie "beabsichtigt" oder "antizipiert" oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen identifiziert werden, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "sollten", "würden" oder "eintreten". Diese Informationen und diese Aussagen, die hierin als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet werden, sind keine historischen Tatsachen, wurden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gemacht und beinhalten ohne Einschränkung Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen über die Erwartungen des Managements bezüglich des Wachstums und der Aufnahme des Betriebs der Anlage des Unternehmens in Daly.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf bestimmten Annahmen, die das Management unter den gegebenen Umständen für vernünftig hält, einschließlich der Annahme, dass der Betrieb im Werk Daly des Unternehmens in Modesto, Kalifornien, wie und zu dem erwarteten Zeitpunkt aufgenommen wird.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Risiken und Ungewissheiten, die mit den vorausblickenden Informationen in dieser Pressemitteilung verbunden sind, gehören unter anderem die Abhängigkeit von der Einholung und Aufrechterhaltung behördlicher Genehmigungen, einschließlich staatlicher, lokaler oder anderer Lizenzen, und die Unfähigkeit, alle erforderlichen staatlichen Genehmigungen und Lizenzen und Erlaubnisse zu erhalten, um Upgrades seiner Anlage in Daly rechtzeitig abzuschließen; die Ausübung von Aktivitäten, die derzeit nach US-Bundesrecht illegal sind, und die Ungewissheit des bestehenden Schutzes vor US-Bundes- oder anderen Strafverfolgungen; behördliche oder politische Veränderungen wie Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich der US-Gesetze. Gesetzeslegalisierung, insbesondere in Kalifornien, aufgrund einer widersprüchlichen öffentlichen Meinung, der Wahrnehmung der Marihuanaindustrie für medizinische Zwecke und für Erwachsene, bürokratischer Verzögerungen oder Ineffizienzen oder aus anderen Gründen; aufgrund anderer Faktoren oder Entwicklungen, die das Marktwachstum behindern können; aufgrund des Vertrauens auf das Management; und aufgrund der Auswirkungen der Kapitalmarktbedingungen und anderer Faktoren (einschließlich derjenigen, die mit der COVID-19-Pandemie in Zusammenhang stehen) auf die Kapitalverfügbarkeit; aufgrund des Wettbewerbs, auch durch etabliertere oder besser finanzierte Konkurrenten; und aufgrund der Notwendigkeit, Unternehmensallianzen und -partnerschaften, einschließlich mit Kunden und Lieferanten, zu sichern und aufrechtzuerhalten.

Die Unternehmensführung hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen bzw. zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzprognosen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Wertpapiergesetzen gefordert.

