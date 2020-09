Jefferies belässt ArcelorMittal auf 'Buy' - Ziel 16,10 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat ArcelorMittal mit Blick auf den Verkauf des US-Geschäfts an den amerikanischen Bergbaukonzern Cleveland-Cliffs auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,10 Euro belassen. Mit dieser Transaktion schließe der weltgrößte Stahlkonzern sein Programm zur Veräußerung von Geschäftsaktivitäten ab, das ihm zwei Milliarden US-Dollar einbringen solle, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da Cleveland-Cliffs auch rund zwei Milliarden Dollar Verbindlichkeiten übernehme, verbessere sich zudem die Bilanz von ArcelorMittal./gl/ajx

