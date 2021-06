K+S: Aktie nimmt wieder Anlauf – Stifel-Analyst zeichnet „blue sky scenario“

Nach dreitägigem Rückschlag haben die Papiere von K+S am Freitag wieder Fahrt aufgenommen. Eine Kaufempfehlung von Stifel trieb die Aktien des Düngerherstellers zurück an das jüngste Hoch seit 2019 bei 12,29 Euro. In der Spitze gewannen sie 7,6 Prozent.

Stifel-Analyst Andreas Heine hält das „blue sky scenario“, also den optimalen Verlauf der Anlagestory, für immer realistischer. Die Kali-Preise hätten zuletzt massiv angezogen und der Trend könnte weitergehen, so Heine. Mit Sanktionen gegen die weißrussische Belaruskali könnte das Pendel weiter Richtung K+S schwingen. Sein Kursziel lautet 15 Euro. In diesem Bereich liegt auch der nächste Chartwiderstand. onvista/dpa-AFX Titelfoto: ramcreations / Shutterstock.com