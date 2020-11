Kann deshalb keine Jahresendrally zustandekommen?

S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 3.638,35 Pkt ( CME

Im Finale des Corona Sell Offs ab Ende Februar dieses Jahres fiel der Angst & Gier US Sentimentindex zeitweise sogar auf 0. Es herrschte Panik. Ab Mitte März erholten sich die Kurse, die Nadel des Sentimentindikators bewegte sich immer weiter nach rechts, die Stimmung verbesserte sich. Status quo: Derzeit steht der Indikator über 90 Punkte. Das ist der Bereich, der Gier und Euphorie signalisiert. Die Jahresausblicke 2021 der großen Investmentbank sind alle bullisch bis sehr bullisch. Credit Suisse, Goldman Sachs, J.P. Morgan, sie alle sehen die Aktienmärkte in 2021 deutlich steigen. In der Vergangenheit war es oft so, dass an den Märkten zumindest zeitweise genau das Gegenteil geschah, was in den Jahresausblicken stand.

Ich halte hier kein Plädoyer für fallende Kurse, Korrekturen, Marktschwäche! Ich beschreibe lediglich einen nicht unwichtigen Faktor, der die Märkte treibt. Und dieser eine Faktor sagt uns, dass wir vorsichtig sein sollten. Als aktive Anleger sind wir das nicht ohnehin immer ? :-) Eine Jahresendrally bei dem vorliegenden Angst & Gier Index Setup ist dennoch durchaus möglich. Wenngleich das Sentiment in den USA Gefahr läuft als Kontraindikator zu wirken.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)