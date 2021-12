Kaufen, was schon gecrasht ist: Alibaba-Aktie vs. Zalando-Aktie

Kaufen, was schon gecrasht ist, könnte bei der Alibaba-Aktie und der Zalando-Aktie grundsätzlich möglich sein. Beide Aktien notieren jedenfalls nicht in der Nähe ihrer Rekordhochs. Ob das einen Crash beinhaltet? Möglicherweise bei der einen oder anderen Aktie Ansichtssache.

Aber welche Aktie ist attraktiver: die Alibaba-Aktie oder die Zalando-Aktie? Ausgezeichnete Frage. Die Frage, welche dieser beiden Optionen bereits tiefer gecrasht ist, führt möglicherweise nicht zum unternehmensorientiert besten Blickwinkel.

Alibaba -Aktie: Kaufen, was schon gecrasht ist?

Die Alibaba-Aktie ist ohne Zweifel bereits sehr deutlich gecrasht. Wenn wir einen Blick auf die Anteilsscheine des chinesischen Tech- und E-Commerce-Akteurs riskieren, so erkennen wir derzeit einen Aktienkurs von 114,50 Euro. Gemessen am 52-Wochen-Hoch bei ca. 228 Euro ist die Aktie um rund 50 % eingebrochen. Wobei das Rekordhoch bei 261 Euro liegt, was noch einmal sehr deutlich über diesem Aktienkursniveau liegt.

Vielleicht ist die Alibaba-Aktie jedoch nicht die beste Option, um jetzt zu kaufen, was bereits gecrasht ist. Unternehmensorientiert liegt das zum einen an einem schwierigen Gesamtmarkt. China entwickelt sich, was die Marktoffenheit angeht, ein wenig zurück. Insbesondere dieser Tech-Konzern ist zuletzt sehr deutlich im Fokus der Politik und restriktiver Maßnahmen gewesen.

Aber auch das Unternehmen hat einen langsameren Wachstumskurs eingeschlagen. Im letzten Quartal verzeichnete der E-Commerce-Akteur im Kerngeschäft und ohne Sun Art ein Umsatzwachstum von 16 %. Das ist ohne Zweifel wenig.

Natürlich kann bei der Alibaba-Aktie eine Marktkapitalisierung in Höhe von 356 Mrd. US-Dollar attraktiv sein. Zumal das Kurs-Umsatz-Verhältnis mit einem Wert von ca. 3 vergleichsweise preiswert ist. Für einen profitablen Konzern mit einer Marktmacht im E-Commerce von 50 % sowieso. Aber: Markt, langsameres Wachstum und die Risiken sind für mich derzeit ein rotes Tuch.

Zalando -Aktie: Nicht ganz so tief, aber deutlich attraktiver?

Im Gegensatz zur Alibaba-Aktie ist die Zalando-Aktie nicht so deutlich korrigiert. Im Vergleich zum Rekordhoch bei 105,90 Euro ist sie eher moderat auf ca. 81 Euro im Moment eingebrochen. Trotzdem liegt das Minus damit bei ca. 24 %, was unterm Strich doch schon sehr deutlich ist.

Die Wachstumsgeschichte der Zalando-Aktie ist dafür überaus intakt. Zwar schaffte es das dritte Quartal lediglich auf ein Umsatzplus von 23 % auf 2,28 Mrd. Euro. Für das Gesamtjahr rechnet das Management jedoch weiterhin mit Zuwächsen zwischen 26 und 31 % bei den Erlösen. Wobei das Gross Merchandise Volume sogar bis zu 36 % im Jahresvergleich wachsen soll.

Auch die Zalando-Aktie ist dabei mehr als bloß ein Corona-Profiteur. Immer mehr des Handelsvolumens im Fashion-Segment wird online abgewickelt. Dabei ist ein Gross Merchandise Volume im gerade so zweistelligen Milliardenbereich pro Jahr vermutlich nicht die Spitze des Eisbergs. Nicht für den E-Commerce-Akteur und nicht im europäischen Markt.

Mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von ca. 21,1 Mrd. Euro und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von knapp über 2 erscheint mir die Ausgangslage deutlich attraktiver. Zumal der E-Commerce-Akteur trotz Dip auf einem guten Weg ist, gerade jetzt die Profitabilität zu erreichen. Wenn ich etwas Gecrashtes kaufen müsste, so wäre es für mich daher jetzt diese Aktie.

