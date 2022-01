Kepler Cheuvreux belässt Airbus auf 'Hold' - Ziel 128 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Airbus vor den am 17. Februar erwarteten Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 128 Euro belassen. Ein starkes Jahresende könnte zur Folge haben, dass der Flugzeugbauer den Konsensschätzungen näher kommt als den eigenen Zielen, schrieb Analyst Aymeric Poulain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er erwartet einen starken Zufluss freier Barmittel. Für 2022 rechnet er allerdings mit steigenden Betriebskosten und Ausgaben für Forschung & Entwicklung./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

