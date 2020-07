KION - Diese Hürde hat es in sich!

KION GROUP AG - WKN: KGX888 - ISIN: DE000KGX8881 - Kurs: 57,580 € (XETRA)

Am 30. Juli wird der Gabelstaplerhersteller Kion die Zahlen zum abgelaufenden zweiten Quartal präsentieren. Im Vorfeld äußerten sich einige Analysten bereits positiv. Anfang des Monats hob die Baader Bank das Ziel für den Titel von 51 auf 58 EUR und vergab das Rating "Add". Nach fünf regelrechten Boomjahren 2014 bis 2018 und einer etwas geringeren Nachfrage 2019 dürfte es 2020 allen voran wegen der Corona-Krise zu einem deutlichen Nachfragerückgang kommen, so Analyst Peter Rothenaicher. Auf lange Sicht sei das Papier von Kion aber eine attraktive Anlagechance in der Maschinenbauerbranche. J.P. Morgan äußerte sich wenig später ebenfalls verhalten optimistisch. Das Rating wurde zwar auf "Neutral" belassen, dass Kursziel aber von 41 auf 48 EUR erhöht. Analyst Akash Gupta erwartet konzernweit im Q2 mit einem Rückgang des Auftragseingangs um 28 %.

Schaut man auf den derzeitigen Konsens, so gehen Experen davon aus, dass Kion im laufenden Jahr einen Gewinneinbruch um rund 64 % auf 1,38 EUR je Aktie erleiden dürfte. 2021 dürfte das Vorkrisenniveau noch nicht erreicht sein, doch scheint eine deutliche Gewinnsteigerung möglich.

Interessant ist die charttechnische Situation bei der Aktie. Denn mit dem heute erreichten Kursniveau bei 57,80 USD klopft der MDAX-Titel an der Abrisskante an, deren Unterschreiten zu einer Verschärfung der Abwärtsbewegung im ersten Quartal geführt hatte. Eine Rückeroberung dieser Marke wäre folglich positiv zu sehen. Potenzial wäre im Anschluss vorhanden auf 61,60 und darüber 66,64 EUR. Rücksetzer auf 55,80 EUR wären zunächst unbedenklich. Gibt der Wert allerdings auch das Zwischentief bei 51,80 EUR auf, wäre die impulsive Anstiegssequenz der letzten Wochen beendet. In Kürze dürften dort auch die beiden EMAs 50 und 200 als neue Supports wirken.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 8,81 7,79 8,53 Ergebnis je Aktie in EUR 3,86 1,38 3,11 Gewinnwachstum -64,25 % 125,36 % KGV 15 42 18 KUV 0,8 0,9 0,8 PEG neg. 0,1 Dividende je Aktie in EUR 0,04 0,50 1,08 Dividendenrendite 0,07 % 0,87 % 1,88 % *e = erwartet

KION-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)