L'ORÉAL - Wo kann man wieder rein?

Nach der jüngsten Betrachtung vom 19. Juni ("L'Oréal -Aktie klettert auf neues Allzeithoch") bewegten sich die Anteilsscheine des international agierenden Kosmetikunternehmens im Rahmen des blau skizzierten Prognosepfeils des präferierten Szenarios gen Norden.

Wie ist die aktuelle Chartsituation einzuschätzen?

Die 300 EUR-Marke war dann doch erstmal eine Nummer zu groß für die Bullen. Der aktuell laufende Rücksetzer in der Aktie könnte sich in den kommenden Tagen zeitlich und preislich noch weiter ausdehnen. Im Bereich des vorherigen Allzeithochs vom Februar um 278 EUR wäre wieder mit technisch bedingten Kaufinteresse zu rechnen. Ein Rücksetzer in den Bereich 278 bis 280 EUR käme daher unter Chance Risiko Aspekten für einen Neueinstieg auf der Longseite infrage.

Das Risiko wäre relativ gering, da man bei einem Tagesschlusskurs unterhalb von 277 EUR schon die Reißleine ziehen könnte: Ein nachhaltiges Brechen der Unterstützung um 278 EUR hätte aller Voraussicht nach eine größere Korrekturwelle Richtung 260 EUR zufolge. Oberhalb dieser Unterstützung haben weiterhin die Käufer die besseren Karten bei L'Oréal.

LOREAL Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)