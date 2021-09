Lagarde bekräftigt - Inflationsanstieg nur temporär

Frankfurt (Reuters) - Ein Großteil des derzeitigen Inflationsanstiegs ist nach Ansicht der Europäischen Zentralbank (EZB) weiterhin nur temporär.

"Wir gehen davon aus, dass wir im kommenden Jahr zu viel mehr Stabilität zurückkehren werden, da viele der Ursachen für höhere Preise vorübergehend sind", sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde in einem am Freitag ausgestrahlten Interview des TV-Senders CBNC und wiederholte damit frühere Aussagen. "Wenn man sich die Ursachen ansieht, hat das viel mit den Energiepreisen zu tun." Die Energiepreise waren in den vergangenen Monaten kräftig gestiegen, nachdem sie im vergangenen Jahr in der Corona-Krise massiv eingebrochen waren.

Die Teuerungsrate in der Euro-Zone kletterte zuletzt auf 3,0 Prozent nach oben und erreichte den höchsten Stand seit zehn Jahren. Die EZB hält dennoch an ihrer Niedrigzinspolitik fest. Dafür heimste sie sich Kritik aus der Politik ein.