LEG Immobilien lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Die LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110) wird an diesem Mittwoch ihre virtuelle Hauptversammlung abhalten. Der im MDAX gelistete Konzern will den Aktionären eine Dividende von 3,60 Euro ausbezahlen. Im Vorjahr lag die Ausschüttung bei 3,53 Euro. Damit soll die Dividende um knapp 2 Prozent erhöht werden.

Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 124,74 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite auf Basis der geplanten Dividende 2,89 Prozent. LEG Immobilien hatte 2013 eine erste Dividende von 0,41 Euro pro Aktie ausgeschüttet.

Die Funds from Operations (FFO I) stiegen im ersten Halbjahr 2020 auf 194,6 Millionen Euro und legten damit um 13,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr (171,0 Millionen Euro) zu, wie am 6. August berichtet wurde. Der FFO I pro Aktie lag mit 2,82 Euro um 4,1 Prozent über dem Vergleichswert des Vorjahreszeitraums (2,71 Euro). Der NAV lag zum Stichtag am 30. Juni 2020 bei 117,23 Euro pro Aktie (31. Dezember 2019: 105,39 Euro pro Aktie).

Die LEG Immobilien AG betreibt ein Portfolio von rund 137.000 Mietwohnungen mit knapp 370.000 Bewohnern. Die Aktie wird seit dem 1. Februar 2013 an der Börse gehandelt. Der Emissionspreis der LEG-Aktie lag bei 44,00 Euro je Aktie.

Redaktion MyDividends.de