Lenovo-Aktie: Der geheime Corona-Profiteur!

Die Lenovo-Aktie kann am Mittwoch dieser Woche doch recht deutlich zulegen. In einem insgesamt recht freundlichen Gesamtmarkt klettern die Anteilsscheine um Pi mal Daumen 5 %. Das setzt sich doch von der breiten Masse ein wenig ab.

Gibt es Gründe, weshalb die Lenovo-Aktie ein derart starker Performer ist? Ja, die Aktie hat frische Quartalszahlen präsentiert und könnte insgeheim ein Profiteur der Corona-Krise sein. Lass uns im Folgenden einmal schauen, was Foolishe Investoren dazu wissen sollten.

Lenovo-Aktie: Starkes Wachstum!

Die Lenovo-Aktie hat insgesamt ein sehr solides Wachstum hingelegt. Im dritten Quartal des abweichend verlaufenden Geschäftsjahres 2021 kletterten die Umsätze im Jahresvergleich um 22 % auf 17,24 Mrd. US-Dollar. Das operative Ergebnis stieg im Jahresvergleich sogar um 23 % auf 2,75 Mrd. US-Dollar. Definitiv ein solides Wachstum.

Besser wird es sogar, wenn wir auf die Nettoergebnisse schielen. Im dritten Quartal lag das auf die Aktionäre entfallende Ergebnis bei 395 Mio. US-Dollar, was sogar einem Plus im Jahresvergleich von 53 % entsprochen hat. Das Ergebnis je Aktie lag im Gegensatz dazu bei 3,08 US-Cent. Warum dieser geringe Wert? Deutlich wird’s, wenn wir einen Blick auf den Aktienkurs von ca. 1,10 Euro (03.02.2020, maßgeblich für alle Kurse und Kennzahlen) riskieren.

Jedenfalls zeigt die Lenovo-Aktie damit, dass sie vom Coronavirus profitieren konnte. Da immer mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten, stieg der Absatz an Heim-PC-Lösungen und Merchandise rund um das Homeoffice. Unter anderem Headsets und Mikrofone dürften zu den Umsatz- und Ergebnis-Garanten der Lenovo-Aktie gezählt haben.

Bewertung und weitere Aussichten

Für die Lenovo-Aktie ist dieses Wachstum natürlich ein solides Momentum. Wird es anhalten? Das beschäftigt jetzt vermutlich Investoren und Analysten gleichermaßen. Fest steht jedenfalls: Wenn das Homeoffice jetzt immer weiter etabliert wird, könnte es zumindest ein anhaltendes Momentum geben. Wobei es die Frage ist, ob das 2020er-Niveau (oder, gemessen am Fiskaljahr, das 2021er-Momentum) aufrechterhalten werden kann.

Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 1,31 US-Dollar und den Zahlen für das dritte Quartal läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis jedenfalls bei ca. 10,6, was alles andere als teuer sein muss. Selbst wenn wir einen COVID-19-Effekt ausklammern und die langfristigen Wachstumsmöglichkeiten ins Visier rücken, so könnte die Aktie möglicherweise einen näheren Blick verdient haben. Allerdings liegt die finale Bewertung natürlich bei dir.

Lenovo-Aktie: Ein Corona-Profiteur!

Fest steht jedenfalls mit Blick auf die Quartalszahlen: Die Lenovo-Aktie beziehungsweise das Unternehmen selbst ist ein Profiteur der aktuellen Corona-Phase. Ob sich aus diesem Wachstum eine Investitionsthese ableiten lässt? Das ist natürlich eine andere Frage. Aber eine, die sich Foolishe Investoren auf der Suche nach günstigen Aktien durchaus stellen können.

