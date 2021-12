Lenzing kündigt Dividende an

Die österreichische Lenzing AG (ISIN: AT0000644505) hat beschlossen, der Hauptversammlung am 26. April 2022 eine Dividende von 4,35 Euro für das Geschäftsjahr 2021 vorzuschlagen. Der Vorschlag spiegelt die ausgesetzten Dividenden der Geschäftsjahre 2019 und 2020 wider, wie Lenzing am Mittwoch mitteilte.

Der Geschäftsbericht der Lenzing AG für das Geschäftsjahr 2021 wird am 10. März 2022 veröffentlicht. Die Umsatzerlöse des Faserherstellers stiegen in den ersten drei Quartalen 2021 um 32,9 Prozent auf 1,59 Mrd. Euro, wie am 3. November berichtet wurde. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) erreichte in den ersten drei Quartalen 2021 einen Wert von 297,6 Mio. Euro nach 138,5 Mio. Euro in den ersten drei Quartalen 2020.

Die EBITDA-Marge erhöhte sich von 11,6 Prozent auf 18,7 Prozent. Unter dem Strich stand ein Periodenergebnis von 113,4 Mio. Euro nach einem Minus von 23,3 Mio. Euro in den ersten drei Quartalen 2020.

Lenzing ist ein Anbieter von botanischen Cellulosefasern. Die Palette der erzeugten Produkte reicht von Faserzellstoff über Standardfasern bis zu innovativen Spezialfasern.

Redaktion MyDividends.de