Lufthansa plant nach Waffenruhe ab Sonntag wieder Israel-Flüge

Berlin (Reuters) - Nach der Waffenruhe im Konflikt zwischen Israel und radikalen Palästinensern will die Lufthansa voraussichtlich ab Sonntag die Region wieder anfliegen.

Lufthansa, Austrian Airlines und Swiss würden ihre Verbindungen nach Israel zwar bis einschließlich Samstag wie zuletzt aussetzen, sagte ein Konzernsprecher am Freitag. Man plane aber danach den Flughafen Tel Aviv wieder anzusteuern. "Die Lufthansa Group verfolgt aufmerksam die aktuelle Lage in Israel und steht dabei weiterhin im engen Austausch mit den Behörden, Sicherheitsdienstleistern und unseren eigenen Mitarbeitern vor Ort." Eine Lufthansa-Maschine auf dem Flug nach Tel Aviv musste am 11. Mai nach Frankfurt zurückkehren, weil der Ben Gurion Airport geschlossen wurde.

Auch andere Fluggesellschaften wie British Airways, American Airlines und der Billigflieger Wizz Air hatten in den vergangenen Tagen Flüge nach Israel gestrichen. Die europäische Flugsicherheitsbehörde EASA hatte Airlines vor Luftschlägen und Raketenangriffen gewarnt. Die Konfliktparteien hatten sich am Donnerstag auf eine Waffenruhe geeinigt, die seit Freitagfrüh in Kraft ist und zunächst auch hielt.