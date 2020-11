MBB - Hier ist noch deutlich mehr drin!

MBB SE - WKN: A0ETBQ - ISIN: DE000A0ETBQ4 - Kurs: 86,400 € (XETRA)

Im August stellte ich Ihnen an dieser Stelle die Aktie von MBB vor. Besser hätte es im Anschluss für die Bullen kaum laufen können. Das Kursziel von 91 EUR ist bereits nahezu erreicht. Und das muss noch lange nicht das Ende sein. Heute präsentierte die Beteiligungsgesellschaft das Zahlenwerk für die abgeschlossenen neun Monate 2020.

Die Umsatzerlöse kletterten im Vergleich zur Vorjahresperiode um 25 % auf 510,57 Mio. EUR. Trotz der schwierigen Situation mit Blick auf die Coronakrise kletterte das EBITDA um 30,8 % auf 52,8 Mio. EUR. Die EBITDA-Marge verbesserte sich um einen halben Prozentpunkt auf 10,4 %. Das Ergebnis je Aktie blieb mit 1,52 EUR konstant bzw. legte leicht um 0,01 EUR zu. Im dritten Quartal wies MBB sogar eine EBITDA-Marge von 13,4 % aus und lag damit deutlich über den Erwartungen.

Sehr gut entwickelte sich vor allen Dingen der Bereich Service & Infrastructure, zu dem auch die Friedrich-Vorwerk-Gruppe zählt. Für diese Beteiligung plant MBB aktuell weitere Wachstumsoptionen, zu denen auch ein möglicher Börsengang zählt. Das Management bestätigt die Jahresprognose, wonach der Gesamtumsatz die Schwelle von 660 Mio. EUR überschreiten soll. Die bereinigte EBITDA-Marge wird zwischen 8 und 10 % erwartet, was angesichts des Neunmonatsergebnisses äußerst konservativ erscheint.

Aus charttechnischer Sicht sieht die Aktie in der Wochendarstellung weiterhin exzellent aus. Das Ziel bei 91,00 EUR ist nahe. Sollte ein Ausbruch über diese Marke gelingen, lässt sich als nächstes Etappenziel die Marke von 103,00 EUR nennen, ehe das Allzeithoch bei 124,70 EUR potenziell im kommenden Jahr erreichbar wird. Markiert die Aktie demnächst neue Hochs über 88,80 EUR, sind Stoppanhebungen unter das Tief bei 67,80 EUR möglich. In diesem Bereich verlaufen aktuell auch die beiden EMAs 50 und 200 im Wochenchart.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 592,10 674,90 731,90 Ergebnis je Aktie in EUR 4,43 1,67 2,42 KGV 14 36 25 Dividende je Aktie in EUR 0,70 0,70 0,75 Dividendenrendite 1,17 % 1,17 % 1,25 % *e = erwartet

MBB-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)