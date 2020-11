McDonalds: Umsatz leicht rückläufig – aber wen stört das an so einem Tag?

Die Aktie der amerikanischen Fast-Food-Kette liegt vorbörslich über 3 Prozent im Plus. Nachdem eine neue Impfstoff-Hoffnung über die Märkte fegt und den Dow über 30.000 Punkte treibt, da stören auch kleine Haare in der Bilanzsuppe nicht.

Die McDonald’s hat sich im dritten Quartal im Vergleich zu den drei Monaten zuvor wieder deutlich erholt. Wegen schwächerer Geschäfte außerhalb der USA im Zusammenhang mit der Corona-Krise verzeichnete der Konzern insgesamt einen Umsatzrückgang. So sanken die Erlöse um 2 Prozent auf 5,4 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Montag in Chicago mitteilte. Während die ausländischen Märkte rückläufig waren, konnte McDonald’s in den USA auf vergleichbarer Basis zulegen. Im zweiten Quartal hatte die weitgehende Schließung von Restaurants dem Burger-Konzern das Geschäft verhagelt.

Unter dem Strich verdiente McDonald’s in den Monaten Juli bis September jedoch mehr, auch dank eines Gewinns aus dem Verkauf von Anteilen an McDonald’s Japan. Der Nettogewinn stieg daher um 10 Prozent auf knapp 1,8 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie nahm um 5 Prozent auf 2,22 Dollar zu, was über den Erwartungen der Analysten lag.

Im dritten Quartal seien nahezu alle Restaurants geöffnet gewesen, so der Konzern. Die steigenden Infektionszahlen hätten jedoch seit September zu erneuten Beschränkungen geführt, wie etwa eingeschränkte Öffnungszeiten. In vielen wichtigen Regionen außerhalb der USA seien inzwischen die Restaurants mit Ausnahme des Abhol-Service wieder geschlossen worden, unter anderem in Frankreich, Großbritannien, Deutschland oder Kanada. McDonald’s geht dabei von anhaltenden Restriktionen aus, solange die Corona-Krise dauert.

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: Ken Wolter / Shutterstock.com