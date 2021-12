MDax: Zweite Welle einplanen!

Der kleinere Bruder des deutschen Leitindex MDax begab sich in den letzten Wochen auf ein früheres Ziel gelegen am 138,2 % Fibo abwärts und versucht sich an dieser Stelle an einer Stabilisierung. Allerdings lassen die Kursmuster aus technischer Sicht einen solchen Fall kaum zu.

Bis zum 161,8 % Fibonacci-Retracement bei 36.683 Punkten und somit dem zweiten großen Kursziel nach Ausbruch über die Vorjahreshochs von 29.438 Punkten gelang es dem MDax zuzulegen, dort wurde anschließend mit einer Konsolidierung gerechnet. Diese setzte auch wie erwartet ein und drückte den Index in den Bereich des 138,2 % Fibos abwärts. Die wellentechnische Berechnung lässt allerdings weitere Abschläge für den MDax vermuten, bei einem Wochenschlusskurs unterhalb von 33.720 Punkten dürften demnach erneute Abschläge auf 33.201 Punkte bevorstehen und darunter auf grob 31.842 Zähler. Ein Anstieg über 35.000 Punkte könnte die Sachlage kurzzeitig entspannen und für Aufwärtspotenzial an 35.741 Punkte sorgen, ein weiteres Ziel darüber läge an den aktuellen Rekordständen von 36.428 Punkten. Tendenziell wird aber eine 1-2-3-Konsolidierung mit der entsprechenden Abwärtsvariante erwartet. MDAX (Monatschart in Punkten) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com) Wichtige Chartmarken Widerstände: 34.398 // 34.851 // 35.222 // 35.602 // 35.952 // 36.428 Punkte Unterstützungen: 33.741 // 33.647 // 33.201 // 32.784 // 32.180 // 31.000 Punkte

