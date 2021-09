Mehrere Festnahmen nach Polizeieinsatz bei Synagoge in Hagen

Düsseldorf (Reuters) - Nach einem Großeinsatz der Polizei bei einer Synagoge im nordrhein-westfälischen Hagen sind mehrere Personen festgenommen worden.

Es habe insgesamt vier Festnahmen gegeben, teilte die Polizei Dortmund am Donnerstag mit. Eine Sprecherin des nordrhein-westfälischen Innenministeriums sprach von der Festnahme eines Jugendlichen. Die Polizei durchsuchte in Hagen nach eigenen Angaben mehrere Objekte. In Sicherheitskreisen hieß es, es werde im Zusammenhang mit der Gefährdungslage an der Synagoge auch ein islamistischer Hintergrund untersucht. Die Polizei hatte am Vorabend eine Gefährdungslage gemeldet und die Synagoge abgesichert.