Meine 2 besten FAANG-Aktien zum Kaufen und Halten im Jahr 2022 (und darüber hinaus)

Jim Cramer prägte den Begriff „FANG-Aktien“ im Jahr 2013, aber dieser wurde 2017 in FAANG umbenannt, nachdem Apple in die Liste aufgenommen worden war. Natürlich haben auch Alphabet (ehemals Google) und Meta Platforms (ehemals Facebook) ihre Namen geändert, sodass der Begriff etwas veraltet ist. Aber die Beliebtheit bei den Anlegern ist ungebrochen, und diese drei Unternehmen dominieren - neben Netflix und Amazon - immer noch ihre jeweiligen Branchen.

Mit Blick auf die Zukunft könnten alle fünf Aktien überdurchschnittliche Renditen erzielen und ich würde gegen keine von ihnen wetten. Aber zwei heben sich besonders von der Masse ab, und beide sehen im Moment relativ günstig aus. Hier ist, was du wissen solltest.

Netflix: Der Unterhaltungsgigant

Der Streaming-Pionier Netflix hat das Home Entertainment revolutioniert. Im Gegensatz zum traditionellen Pay-TV können die Zuschauer/innen mit dem Streaming-Dienst ihre Lieblingssendungen und -filme sehen, wann und so oft sie wollen. Dieses Leistungsversprechen hat dazu geführt, dass der Trend zur Abschaffung des Kabelfernsehens 2021 beschleunigt wurde, und es ist unwahrscheinlich, dass sich dieser Trend in Zukunft umkehren wird.

Im Laufe der Jahre hat Netflix seinen First-Mover-Status in einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil verwandelt. Im vierten Quartal zählte Netflix 222 Millionen zahlende Abonnenten und ist damit mit großem Abstand der beliebteste Streaming-Dienst. Und das Unternehmen hebt sich mit seinem Angebot an Originalinhalten noch stärker von der Konkurrenz ab. In diesem Zusammenhang hatte Netflix im Jahr 2021 einen Marktanteil von 47 % bei der Nachfrage nach Originalinhalten - der nächste Konkurrent war Amazon Prime Video mit 12 % Marktanteil.

Diese Nachfrage schlägt sich in starken Ergebnissen nieder. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz von Netflix um 19 % auf 29,7 Mrd. US-Dollar, die operative Marge um 250 Basispunkte auf 21 % und der Gewinn um 85 % auf 11,24 US-Dollar pro verwässerter Aktie. Noch wichtiger ist, dass Netflix in allen Regionen noch Wachstumspotenzial hat - sowohl durch neue Mitglieder als auch durch Preiserhöhungen -, und zwar in allen Regionen. Selbst in den Vereinigten Staaten, dem Land mit der größten Marktdurchdringung, entfallen nur 6 % der gesamten Fernsehzeit auf Netflix.

Die Aktie wird mit dem 6,3-Fachen des Umsatzes bewertet. Das ist fast ein Fünfjahrestief und liegt weit unter dem Fünfjahresdurchschnitt von 9,1. Ist Netflix heute wirklich weniger wert als noch vor fünf Jahren? Das glaube ich nicht. Deshalb ist diese wachstumsstarke Aktie im Moment ein guter Kauf.

Amazon: Der Einzelhandelsriese

Der E-Commerce-Pionier Amazon hat seine Vorreiterrolle in eine starke Wettbewerbsposition umgemünzt. Sein Marktplatz ist mit durchschnittlich 5,2 Milliarden Besuchern pro Monat die beliebteste Online-Shopping-Plattform der Welt. Und im Jahr 2021 wurden 41 % der E-Commerce-Umsätze in den USA über Amazon abgewickelt, während der zweitplatzierte Walmart weniger als 7 % Marktanteil hatte.

Um sein Geschäft weiter zu stärken, investiert Amazon weiterhin aggressiv in die Logistik, indem es neue Lagerhäuser baut und mehr Transportmittel einsetzt. In diesem Zusammenhang hat das Unternehmen die Größe seines Logistiknetzwerks allein in den letzten zwei Jahren verdoppelt. Dadurch kann Amazon seinen Verkäufern Fulfillment-Services und den Verbrauchern eine schnelle Lieferung anbieten und gleichzeitig seine Versandkosten in einer Weise kontrollieren, die nicht möglich wäre, wenn das Unternehmen ausschließlich von Drittanbietern abhängig wäre.

Amazon dominiert mittlerweile auch die Cloud-Computing-Branche und hat im vierten Quartal 2021 einen Marktanteil von 33 % erreicht. Auch im Bereich der digitalen Werbung ist das Unternehmen auf dem Vormarsch, was vor allem an der Beliebtheit seines Marktplatzes liegt. Kurz gesagt, Amazon ist ein großer Akteur in drei wachstumsstarken Branchen, was sich in beeindruckenden Finanzergebnissen niederschlägt. Im Jahr 2021 stieg der Umsatz um 21 % auf 469,8 Mrd. US-Dollar und der Gewinn um 55 % auf 64,78 US-Dollar pro verwässerter Aktie.

Mit Blick auf die Zukunft ist Amazon gut aufgestellt, um diesen Schwung beizubehalten. E-Commerce, Cloud Computing und digitale Werbung sind Wachstumsbranchen, und das Managementteam von Amazon hat seine Innovations- und Umsetzungsfähigkeit schon mehrfach unter Beweis gestellt. Die Aktie wird derzeit mit dem 3,5-Fachen des Umsatzes gehandelt und liegt damit leicht unter ihrem Fünfjahresdurchschnitt von 3,9. Jetzt scheint also ein guter Zeitpunkt zu sein, um ein paar Aktien zu kaufen.

