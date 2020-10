MENSCH & MASCHINE - Nach Pullback wieder interessant

Mensch u. Maschine Software SE - WKN: 658080 - ISIN: DE0006580806 - Kurs: 55,600 € (XETRA)

Die Aktie von Mensch & Maschine hatte ich zuletzt vor rund zwei Wochen analysiert. Damals war der Titel für Ausbruchstrader interessant. Inzwischen hat der Wert korrigiert und ist auf einem wichtigen Unterstützungsbereich angekommen. Antizykliker können sich den Titel nun näher ansehen.

Heute präsentierte das Management den Neunmonatsbericht. Dieser fiel gemischt aus. Nach einem starken ersten Quartal, in dem der Umsatz gegenüber der Vorjahresperiode um 24,5 % zugelegt hatte, lagen die Erlöse nach einem Rückgang im Q2 auch im dritten Quartal unter dem Vorjahreswert. Das Minus betrug 7,1 %. Insgesamt kletterten die Erlöse in den ersten neun Monaten aber, und zwar um 3,6 % auf 180,61 Mio. EUR. Besser lief es beim operativen Gewinn. Dieser war nach einem starken ersten Quartal im Q2 2020 gegenüber der Vorjahresperiode um 3,7 % gesunken. Nun legte er wieder um 19 % zu. Nach neun Monaten blieb somit ein Ergebnis von 21,73 Mio. EUR stehen, 19 % mehr als noch 2019. Unterm Strich belief sich das Nettoergebnis nach Anteilen Dritter auf 0,75 EUR je Aktie, 14 % mehr als noch im Vorjahr.

Das Highlight war sicherlich der Cashflow, der um 53 % auf 32,73 Mio. EUR oder 1,95 EUR je Aktie anzog. CEO Adi Drotleff erwartet ein starkes Q4, dessen Ergebnis in etwa auf dem Vorjahres-Rekordniveau liegen dürfte. Für das Gesamtjahr stellt das Management einen Rekordgewinn je Aktie zwischen 1,00 und 1,05 EUR in Aussicht nach 0,85 EUR im Vorjahr. Der Cashflow dürfte sich der 2,00-EUR-Marke annähern und dorthin wollen die Verantwortlichen in den kommenden Jahren auch den Nettogewinn treiben. Hier wird ein durchschnittliches Gewinnwachstum zwischen 18 und 24 % pro Jahr angestrebt.

Aus charttechnischer Sicht ist inzwischen der Pullback auf die Ausbruchszone zwischen 55,80 und 55,00 EUR erfolgt. Für Antizykliker wird die Aktie damit wieder interessant. Enge Absicherungen können unter 52,60 EUR in den Markt gelegt werden. Reißt der Wert dieses Kurslevel, werden tiefere Rücksetzer in Richtung des EMA50 Woche bei 46,50 EUR möglich.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 245,90 258,20 289,20 Ergebnis je Aktie in EUR 0,99 1,20 1,47 Gewinnwachstum 21,21 % 22,50 % KGV 56 46 38 KUV 3,8 3,6 3,2 PEG 2,2 1,7 Dividende je Aktie in EUR 0,85 1,02 1,21 Dividendenrendite 1,53 % 1,83 % 2,18 % *e = erwartet

Mensch-u.-Maschine-Software-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)