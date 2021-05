Mercadolibre-Aktie: Deutlich dreistelliges Wachstum hält an!

Bei der Mercadolibre-Aktie lief es zuletzt absolut rund. Die zwei Megatrends E-Commerce und digitale Zahlungsdienstleistungen haben selbst in Zeiten von COVID-19 ein rekordverdächtiges Wachstum abgeliefert. Sowie eigentlich eine Beschleunigung der Zuwächse, die sich bis zum Ende des Geschäftsjahres hingezogen haben.

Mit Blick auf die Quartalsberichtssaison und das neue Zahlenwerk können wir eines jedenfalls festhalten: Das Wachstum der Mercadolibre-Aktie ist auch im neuen Jahr nicht dabei, sich zu verlangsamen. Riskieren wir heute daher einen Blick auf dieses spannende Zahlenwerk. Und natürlich darauf, was das für die Aktie bedeuten dürfte.

Mercadolibre-Aktie: Einfach nur ein starkes Wachstum!

Die Quartalszahlen der Mercadolibre-Aktie sind, wie gesagt, erneut von einem besonders rasanten Wachstum geprägt. Der lateinamerikanische Tech-Konzern steigerte den eigenen Umsatz im Jahresvergleich um rasante 158,4 % auf währungsbereinigter Basis auf 1,4 Mrd. US-Dollar. Das Payment Volume kletterte im Jahresvergleich hingegen um 129,2 % währungsbereinigt auf 14,7 Mrd. US-Dollar, das Gross Merchandise Volume im E-Commerce legte um 114,3 % auf 6,1 Mrd. US-Dollar zu. Starke, deutliche Wachstumsraten, wobei die absoluten Zahlen langfristig orientiert noch Raum für Wachstum lassen.

Mit einem Nettoergebnis von -34 Mio. US-Dollar ist der E-Commerce-Akteur zwar in die roten Zahlen gerutscht. Vor Steuern blieb aber immerhin ein Ergebnis von 9,5 Mio. US-Dollar hängen. Wobei das im jetzigen Zeitpunkt noch nicht so wichtig ist, es geht vor allem darum, die Marktmacht und das Wachstum aufrechtzuerhalten.

Besonders wichtig für die Mercadolibre-Aktie: Das sogenannte Off-Platform-Payment-Volume kletterte erneut überproportional auf 8,5 Mrd. US-Dollar. Ein Wert, der zeigt, dass das Pago-Segment weiterhin ein eigenes Momentum und einen eigenen Megatrend aufbauen. Aber auch die Zusatzdienstleistungen wie der Vermögensverwalter Fondo konnten das Volumen auf 650 Mio. US-Dollar steigern, Credito besitzt hingegen ein Kreditportfolio von 576 Mio. US-Dollar. Das Ökosystem wird damit konsequent größer.

Insgesamt sehen wir daher, dass die Mercadolibre-Aktie ein starkes Ökosystem verbrieft, das immer weiter ausgebaut wird. Das Management besitzt offensichtlich den richtigen Fokus, um das Wachstum zu halten. Für den langfristigen Erfolg ist das natürlich ein wichtiger Grundstein.

Was bedeutet das für die Aktie?

Was diese Quartalszahlen jetzt für die Mercadolibre-Aktie bedeutet, dürfte kurzfristig der heutige Handelstag zeigen. Im späten Handel gab es kaum eine einheitliche Reaktion auf das Zahlenwerk, was für eine gemischte Wahrnehmung spricht.

Langfristig orientiert bleiben die Aussichten für die Lateinamerikaner solide. Die derzeitige Marktkapitalisierung liegt bei ca. 76,3 Mrd. US-Dollar. Gemessen am jetzt verkündeten Quartalsumsatz läge das Kurs-Umsatz-Verhältnis damit bei ca. 13,6. Das könnte für eine dreistellige Wachstumsrate nicht zu teuer sein. Zumal die beiden Trends des E-Commerce und der digitalen Zahlungsdienstleistungen in einem Markt mit über 600 Mio. Verbrauchern noch reichlich Potenzial besitzen dürften.

