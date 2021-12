MICROSOFT - Gewinne mitnehmen nicht vergessen!

Aktionäre in der Microsoft-Aktie erlebten im Anschluss an die Corona-Krise einen wahren Geldregen. Im Tief der Krise kostete ein Anteilschein des Softwaregiganten weniger als 135 USD. Im bisherigen Hoch der anschließenden Rally mussten Anleger fast 350 USD für eine Aktie bezahlen. In den letzten Tagen bzw. Wochen kam die Rally jedoch ins Stocken und die Aktie konsolidiert auf hohem Niveau.

Angesichts solcher Renditen sollte man sich fragen, ob in der Microsoft-Aktie weiteres Potenzial vorhanden ist und vor allen Dingen, wie man dieses ausnutzen wird. Schafft man es direkt auf ein neues Allzeithoch und beispielsweise in Richtung 400 USD oder kommt es zu einer größeren Konsolidierung oder gar einem Abwärtstrend?

Technisch gesehen ist die Antwort relativ simpel. Der Bullenmarkt ist intakt und die Kurse könnten durchstarten, solange der Preisbereich bis hin zu ca. 307 USD als Unterstützung verteidigt wird. Kurzfristig hat die Aktie damit zwar durchaus ein gewisses Korrekturrisiko, mittelfristig gibt es momentan aber noch kein Problem. Sollte der angesprochene Preisbereich hingegen nicht halten, droht eine größere Korrektur und hier stellt sich die Frage, wie hoch das Risiko für eine solche ist?

Haben es die Bullen übertrieben?

Genau da könnte das Volumen-Profil ein Anhaltspunkt sein. Zum Leidwesen von Investoren zeigt dieses momentan eine Übertreibung in der Microsoft-Aktie an. Wir haben uns viel zu weit vom Point of Control und der Value Area entfernt. Letztere beginnt momentan im Preisbereich von ca. 235 USD.

Fazit: es ist alles andere als risikolos, sich gegen einen so starken Aufwärtstrend wie den in der Microsoft-Aktie zu stellen. Das bedeutet jedoch nicht, dass man blauäugig zu jedem Preis kaufen sollte. Früher oder später wird der Kurs zum fairen Wert zurückkehren und momentan bedeutet dies in der Microsoft-Aktie enormes Rückschlagspotenzial. Alternativ dazu zieht man den fairen Wert nach oben nach. Dazu bedarf es jedoch einer ausgiebigen Konsolidierung ähnlich der im letzten Jahr um 213 USD. Fassen wir diese Situation zusammen, wären kurzfristige Longspekulationen nur noch bei tiefen Kursen bei 315-300 USD interessant, während man neue Allzeithoch eher verkaufen sollte. Läuft es für die Bullen richtig schlecht, sehen wir die nächsten Wochen und Monaten eine große Korrektur in Richtung 260 USD oder tiefer.

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt abonnieren!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)