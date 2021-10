Mindestens 20 Tote bei Erdbeben in Pakistan

Quetta (Reuters) - Bei einem Erdbeben im Süden Pakistans sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen.

Mehr als 200 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Katastrophenschutzbehörde am Donnerstag mit. Das Erdbeben mit einer Stärke von 5,7 ereignete sich in den frühen Morgenstunden und überraschte viele Menschen im Schlaf. Einige Verletzte mussten im Schein von Taschenlampen behandelt werden. Nach Angaben von Rettungskräften handelt es sich bei den Todesopfern vor allem um Frauen und Kinder. Mehr als 100 Häuser stürzten ein und zahlreiche weitere wurden beschädigt. Hunderte von Menschen seien obdachlos geworden, teilten die Behörden in der besonders betroffenen Stadt Harnai mit. Das Epizentrum lag der US-Erdbebenwarte USGS zufolge rund 100 Kilometer östlich von Quetta.