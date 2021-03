Ministerien und Wirtschaft arbeiten an Flug-Konzept ohne Quarantäne

Berlin (Reuters) - Verschiedene Bundesministerien arbeiten an einer Belebung des Flugverkehrs in der Pandemie und wollen vor allem die Quarantänepflicht weitgehend aufheben.

Reisende aus Risikogebieten sollten sich durch umfassende Tests von der Quarantäne befreien lassen können, heißt es im Entwurf eines Konzeptpapier "Wiederbelebung des Luftverkehrs", das der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag vorlag. Das negative Ergebnis solle bereits in einer digitalen Einreiseanmeldung hinterlegt seien. Aus Hochinzidenzgebieten solle man sich nach fünf Tagen Quarantäne mit negativen Tests befreien lassen können, wobei ein Antigen-Schnelltest und ein PCR-Test nötig sind. Voraussetzung sei zudem, dass die Region nur aus besonderen wirtschaftlichen oder politischen Gründen in einem Sonder-Flugkorridor in Abstimmung mit dem Zielland angeflogen werde.

Das Papier, über das auch andere Medien berichteten, ist ein Entwurf auf Arbeitsebene verschiedener Bundesministerien wie Verkehr, Gesundheit und Wirtschaft. Verbände der Luftverkehrswirtschaft und Bundesländer waren Regierungskreisen zufolge daran beteiligt. An ihm sei schon länger vor allem mit Blick auf sinkenden Fallzahlen gearbeitet worden. Es müsse angesichts der aktuellen Lage nachgebessert werden und sei auf Ministerebene noch nicht beraten.

Hintergrund ist andauernde Krise der Luftverkehrswirtschaft. "Die absehbaren Fortschritte bei der Impfung größerer Bevölkerungsgruppen und die systembedingt hochkontrollierten Prozesse der Luftverkehrswirtschaft gestatten den Schritt, das Passagierniveau schrittweise, kontrolliert und lageabhängig zu steigern", heißt es im Papier. Es wird aber eingeräumt, dass sowohl auf Bundes- als auch EU-Ebene dafür noch eine Reihe rechtlicher Änderungen nötig sind.