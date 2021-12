MODERNA - Rücksetzer zu Ende?

Die Moderna-Aktie zeigte sich in den letzten Tagen sehr volatil. Verschiedene Meldungen zur Coronapandemie bzw. zur neuen Omikron-Variante sorgten für starke Kursbewegungen.

Am 05. November 2021 notierte der Wert im Tief bei 210,96 USD. Danach schoss die Aktie auf ein Hoch bei 376,65 USD nach oben und durchbrach dabei auch den steilen Abwärtstrend ab 23. September.

Nach diesem Hoch musste die Aktie aber auch wieder größere Verluste hinnehmen. Sie fiel gestern auf ein Tief bei 291,03 USD. Damit setzte der Wert auf den gebrochenen Abwärtstrend ab September 2021 zurück. Er bildete einen Doji aus. Heute wird die Aktie am Vormittag bei 313,67 USD und damit über 12 USD über dem gestrigen Schlusskurs getaxt.

Greifen die Bullen wieder zu?

Die Moderna-Aktie könnte in den nächsten Tagen zu einer erneuten Rally ansetzen. Ein Anstieg in Richtung 400,00- 413,30 USD erscheint möglich. Sollte der Wert allerdings unter das gestrige Tagestief bei 291,03 USD abfallen, würden Abgaben in Richtung 263,25 USD oder sogar 253,19 USD drohen.

Zusätzlich lesenswert:

SHOP APOTHEKE - Von Risiken und Nebenwirkungen

VALNEVA - Überraschend aktiver Handel. Was ist da los?

AURUBIS - Kurssprung nach Zahlen

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

Moderna Inc.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)