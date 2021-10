Nel-Aktie: Ergebnisse ziehen im dritten Quartal 2021 an!

Nach einer kräftigen Korrektur ziehen viele Wasserstoff-Aktien wieder an. Langfristig entwickeln sich Aktienkurse wie die zugrunde liegenden Unternehmensergebnisse. Zwischenzeitlich kommt es allerdings immer wieder zu starken Übertreibungen, entweder in die positive oder die negative Richtung. Korrekturen bieten somit den bestmöglichen Einstiegszeitpunkt, wenn wir eine langfristig positive Entwicklung erwarten. Nel-Aktien sind von Januar bis Anfang Oktober 2021 um mehr als 62 % gefallen.

Nel mit verbessertem Ergebnis

Heute (21.10.2021) meldete das Wasserstoff-Unternehmen seine Zahlen zum dritten Quartal 2021. Der Umsatz stieg um 55,2 % auf 229,3 Mio. Norwegische Kronen. Unterm Strich stand ein Verlust von -507 Mio. Norwegische Kronen, doch er fiel geringer aus als im Vorjahr (-626,7 Mio. Norwegische Kronen). Beide Ergebnisse stellen eine positive Entwicklung dar, weshalb der Aktienkurs in Frankfurt um 20,23 % anzog.

Nel strebt bis 2025 weiterhin ein Produktionskostenziel von 1,50 US-Dollar je Kilogramm Wasserstoff an. Er wäre somit wettbewerbsfähig, wodurch die Nachfrage stärker anziehen sollte.

Nels Auftragsbestand tendiert seitwärts

Dennoch stellen Umsatz und Gewinn derzeit nicht die wichtigsten Kenngrößen dar. Nel wird wahrscheinlich noch bis 2025 Verluste schreiben. Entscheidend sind deshalb steigende Auftragszahlen. Sie münden in den zukünftigen Umsätzen. Nel steigerte seinen Auftragsbestand im dritten Quartal 2021 um 8 % auf 1.014 Mio. Norwegische Kronen. Allein im dritten Quartal 2021 gewann das Unternehmen neue Aufträge im Wert von 139 Mio. Norwegische Kronen.

Zwar ist die Entwicklung positiv, aber sehr starke Wachstumsraten sind aktuell nicht erkennbar. Seit dem zweiten Quartal 2020 tendiert Nels Auftragsbestand eher seitwärts. Mit dem Ausbau des Herøya-Werks hofft das Unternehmen auf größere Bestellungen, sinkende Stückkosten und somit eine verbesserte Profitabilität. Nel möchte im vierten Quartal 2021 mit dem Hochlauf seiner vergrößerten Herøya-Anlage beginnen.

Einschätzung des CEOs

„Wir sind stolz, dass wir im dritten Quartal die erste Elektrodencharge in unserer neuen, vollautomatischen Herøya-Produktionsanlage hergestellt haben, und wir sind bereit, im vierten Quartal mit der Produktion der Nikola - und Everfuel -Aufträge zu beginnen. Nel meldet für das Quartal einen Rekordumsatz, allerdings werden die Finanzergebnisse weiterhin durch den strategischen Hochlauf, Personal- und Technologie-Investitionen sowie die anhaltenden Auswirkungen der COVID-Pandemie beeinträchtigt. Es ist ermutigend, dass die Projekt-Pipeline weiterwächst, auch wenn Auftragsabschlüsse länger dauern, da ihr Umfang zunimmt und die Umsetzung öffentlicher Finanzierungsmechanismen einige Zeit in Anspruch nimmt“, so Nels CEO Jon André Løkke.

Strategischer Investor fehlt

Die Nel-Aktie könnte noch besser abgesichert sein, wenn das Unternehmen einen strategischen Großinvestor finden würde, wie dies bei ITM Power, Ballard Power oder Plug Power der Fall ist. Aktuell könnten die Investoren die günstigen Kurse zum Einstieg nutzen.

