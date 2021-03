NEL ASA - Aktie nimmt dritten Anlauf

NEL ASA - WKN: A0B733 - ISIN: NO0010081235 - Kurs: 2,294 € (L&S)

Einen sehr spannenden Eindruck macht momentan die NEL-Aktie. In den vergangenen Handelstagen kam es mehrfach zum Test der Unterstützungszone um 2,15 EUR. Neben diversen horizontalen Supports ist hier auch der EMA 200 zu finden. Mit dem erfolgreichen Test der Unterstützung am vergangenen Donnerstag und den heute anziehenden Notierungen besteht die Möglichkeit, dass jetzt eine neue Kaufwelle gestartet worden ist. Im Rahmen dieser sollte die Aktie nach Möglichkeit nicht mehr unter 2,06 EUR zurückfallen, während man im Gegenzug schnell 2,60 EUR und den dortigen Widerstandsbereich anläuft. Dieser müsste ebenfalls überwunden werden, um einen Angriff auf das Allzeithoch bei 3,399 EUR zu starten.

Trotz teilweise positiver Nachrichten wollte die Aktie in den vergangenen Tagen noch nicht so richtig durchstarten. So wurde in der vergangenen Woche eine Absichtserklärung mit Halder Topsoe bekannt gegeben und man erhielt einen neuen Auftrag vom japanischen Konzern Iwatani. Mittlerweile läuft der dritte Versuch, die Korrektur seit Anfang des Jahres auf dem Support um 2,15 EUR zu beenden. Wenn bekanntlich aller guten Dinge drei sein sollen, müsste es jetzt doch endlich einmal gelingen. Mit der heutigen Attacke auf das vor Wochenhoch bei 2,309 EUR sieht es diesbezüglich gar nicht so schlecht aus. Über den Berg aber ist die Aktie auch heute noch nicht, auch wenn mein „mittelfristiges Rating“ weiter auf bullisch bleibt.

NEL ASA

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)