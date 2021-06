NEL ASA - Verkaufswelle könnte weiter gehen!

NEL ASA - WKN: A0B733 - ISIN: NO0010081235 - Kurs: 1,670 € (L&S)

Im Wasserstoffsektor ist seit Jahresbeginn die Luft raus und das bekommen auch Anleger in der NEL-ASA-Aktie zu spüren. Anfang Januar notierte die Aktie auf Tradegate geht noch bei 3,399 EUR. Im heutigen, noch frühen Mittwochshandel muss man für eine Aktie lediglich 1,674 EUR bezahlen und momentan sieht es danach aus, als wird die Aktie im Tagesverlauf noch günstiger. Angesichts der aktuellen Situation im Chartbild könnte die Aktie in den nächsten Tagen sogar weiter bis auf den großen Unterstützungsbereich bei 1,476-1,343 EUR durchgereicht werden. Damit würde man den laufenden Abwärtstrend, der aktuell durch eine Konsolidierung in Form einer bärischen Flagge unterbrochen wurde, weiter fortsetzen.

Auf der anderen Seite sollten sich die Verkäufer momentan nicht zu sicher sein. Noch stehen die Zeichen zwar „auf Sturm“, mit der Nähe zum angesprochenen Unterstützungsbereich ist jedoch auch zunehmendes Kaufinteresse zu erwarten. Die Bullen könnten versuchen, einen Boden auszubilden, um mit diesem noch einmal einen Pullback auf den Widerstandsbereich um 2,15 EUR zu starten. Im besten Fall gelingt sogar die langfristige Trendwende und Indikationen wie der Widerstandsbereich bei 2,15 EUR, die Abwärtstrendlinie und der EMA 200 werden infolgedessen bullisch durchbrochen. Dann könnte sogar ein neues Allzeithoch folgen.

