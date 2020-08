Netflix schnappt sich eine Rekordzahl von Emmy-Nominierungen

Die Nominierungen für die 72. Emmy Awards stehen fest. Video-Streaming-Dienste dominierten die Liste, angeführt von rekordverdächtigen 160 Nominierungen für Netflix Shows.

Netzwerk-Rankings

Der Premium-Kabelsender HBO erreichte mit 107 Nominierungen die zweithöchste Zahl von Emmy-Nominierungen. Die Tochtergesellschaft AT&T tauschte die Plätze mit Netflix im Vergleich zu den letztjährigen Auszeichnungen, bei denen HBO mit 137 Nominierungen - damals ein Allzeitrekord - vor Netflix auf dem zweiten Platz mit 118 Nominierungen lag. HBO und Netflix führten die Branche auch bei den tatsächlichen Emmy-Verleihungen im letzten Jahr an, als sie 37 bzw. 27 Statuetten mit nach Hause nahmen.

Der traditionelle Fernsehsender NBC belegte den dritten Platz, obwohl die Nominierungszahlen bei Comcast von 58 auf 47 zurückgingen. ABC und FX ergänzten mit 36 bzw. 33 Nominierungen die ersten fünf Plätze, was ein starkes Ergebnis für ihr gemeinsames Mutterunternehmen Walt Disney darstellt. Die Präsenz von Disney war sogar noch viel größer. Hulu erhielt 26 Nominierungen, und diese Streaming-Plattform steht heute vollständig unter der Kontrolle von Disney. Fox erhielt 15. Damit waren es insgesamt 129 Emmy-Nominierungen bei den Disney-eigenen Netzwerken.

Der 2019 viertgrößte nominierte Sender, Amazon Prime Video, rutschte diesmal auf den sechsten Platz ab, da die Zahl der Nominierungen von 47 auf 30 sank.

Die Watchmen von HBO erhielten 26 Nominierungen, gefolgt von 20 Erwähnungen von Amazon Prime’s The Marvelous Mrs. Maisel. Netflix baute seine rekordverdächtige Gesamtzahl eher auf einer großen Anzahl respektabler Auftritte als auf einer kleinen Reihe äußerst erfolgreicher Titel auf.

Die National Association of Television Arts and Sciences wird in diesem Jahr 573 Nominierungen berücksichtigen, 7 % mehr als die 534 Auflistungen der 71. Emmy Awards.

