Neue Chefredakteurinnen bei 'Welt' und 'Welt am Sonntag'

BERLIN (dpa-AFX) - Die Zeitungen "Die Welt" und "Welt am Sonntag" bekommen neue Chefredakteurinnen. Die derzeitige "Welt"-Chefredakteurin Dagmar Rosenfeld (47) wird zum 1. Januar 2022 Chefredakteurin der Sonntagszeitung "Welt am Sonntag", wie der Medienkonzern Axel Springer am Mittwoch in Berlin mitteilte. Den Chefposten bei der "Welt" übernimmt die Journalistin Jennifer Wilton. Die 44-Jährige ist derzeitige Leiterin des Ressorts Titelthema bei der "Welt am Sonntag".

Der Posten bei der Sonntagszeitung wurde frei, weil Johannes Boie (38) kürzlich Chefredakteur der auch zum Medienkonzern gehörenden Boulevardzeitung "Bild" wurde. Springer hatte davor Chefredakteur Julian Reichelt von seinen Aufgaben entbunden.

Wilton kam 2006 zu Springer. Davor schrieb sie den Angaben zufolge für "Tagesspiegel" und später für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung", "Die Zeit" und für den "Spiegel". Nach einem Volontariat wurde sie Redakteurin bei "Welt"/"Berliner Morgenpost". Ab 2012 baute sie bei "Welt" das Ressort Titelthema/Digitales Storytelling auf. Bis 2018 war sie dann in der Leitung des Ressorts Investigation und Reportage.

Der übergeordnete Chefredakteur für die gesamte Welt-Gruppe, Ulf Poschardt, sagte zu den beiden Chefredakteurinnen: "Die neue Chefredaktion von "Die Welt" und "Welt am Sonntag" ist ein exzellentes Team." Rosenfeld habe das neue Erscheinungskonzept führend mitentwickelt, bei ihr liege die Sonntagszeitung in den besten Händen. Wilton werde mit ihrem Gespür für große Titelgeschichten das journalistische Gewicht der Tageszeitung weiter stärken.

Im September war das neue Erscheinungskonzept eingeführt worden mit der Tageszeitung von Montag bis Freitag und einer Samstag-Frühausgabe der Sonntagszeitung./rin/DP/eas