Neuer Pandemiehöhepunkt in Brasilien - Fast 70.000 Neuinfektionen

Rio de Janeiro (Reuters) - In Brasilien hat die Coronavirus-Pandemie einen neuen Höhepunkt erreicht.

Die Behörden registrierten am Mittwoch 69.074 neue Coronavirus-Fälle - so viel wie nie zuvor an einem Tag. Die Zahl der Corona-Toten stieg nach Angaben des Gesundheitsministeriums um 1595. Damit haben sich in Brasilien nachweislich über 2,5 Millionen Menschen an dem Virus angesteckt, 90.134 sind nach der Infektion gestorben.