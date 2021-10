Newmont meldet Dividende

Der Goldproduzent Newmont Corporation (ISIN: US6516391066, NYSE: NEM) wird eine Quartalsdividende von 55 US-Cents je Anteilsschein an seine Aktionäre ausschütten, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Die Zahlung erfolgt am 28. Dezember 2021 (Record day: 9. Dezember 2021).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,20 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite des Konzerns beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 57,66 US-Dollar (Stand: 26. Oktober 2021) 3,81 Prozent. Im zweiten Quartal 2021 (30. Juni 2021) lag der Umsatz bei 3,07 Mrd. US-Dollar nach 2,37 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor, wie am 22. Juli berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 661 Mio. US-Dollar nach 347 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Für das Jahr 2021 ist eine Goldproduktion von 6,5 Mio. Unzen Gold geplant. Im Gesamtjahr 2020 lag die Goldproduktion bei 5,91 Mio. Unzen (Vorjahr: 6,29 Mio. Unzen). Die Konzerne Newmont Mining und Goldcorp gaben im April 2019 den Zusammenschluss zum größten Goldproduzenten der Welt bekannt. Die Newmont Mining Corporation wurde ursprünglich im Jahr 1921 in New York gegründet und ist seit 1925 börsennotiert. Der Konzern hat seinen Firmensitz in Greenwood Village, Colorado. Seit Jahresanfang 2021 liegt der Wert an der Wall Street aktuell mit 3,72 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 46,28 Mrd. US-Dollar (Stand: 26. Oktober 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de